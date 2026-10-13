സൗദിയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ; വൈക്കിംഗ് ക്ലാപ്പിൽ ഷാൾ അണിഞ്ഞ് സൂപ്പർതാരം

സൗദിയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ; വൈക്കിംഗ് ക്ലാപ്പിൽ ഷാൾ അണിഞ്ഞ് സൂപ്പർതാരംtext_fields
റിയാദ്: കരിയറിലെ ചരിത്രപരമായ 1,000 ഗോളുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ലിലേക്ക് വെറും 19 ഗോളുകൾ മാത്രം അകലെ നിൽക്കെ, ഫുട്ബോളിനപ്പുറമുള്ള വൈകാരികമായൊരു നിമിഷത്തിലൂടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എലീറ്റിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ക്ലബ്ബായ നെഫ്ചി ഫെർഗാനക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അൽ നസ്റിനെ 3-1ന് വിജയിപ്പിച്ച റൊണാൾഡോ, തന്റെ 981-ാം കരിയർ ഗോളും സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ മത്സരത്തിലുടനീളം സൗദി അറേബ്യയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രകടനങ്ങളാണ് ഫുട്ബാൾ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത്.
സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് റിയാദിൽ മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. സമീപകാലത്ത് ഹൂതി മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, റൊണാൾഡോയുടെ ഈ പിന്തുണ വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. മത്സരത്തിന് മുൻപ് ജേഴ്സിയിലെ സൗദി ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ ചുംബിച്ച താരം, മത്സരശേഷമുള്ള 'വൈക്കിംഗ് ക്ലാപ്പ്' ആഘോഷത്തിനിടയിൽ സൗദി പതാക പതിച്ച ഷാൾ തോളിലണിയുകയും ചെയ്തു.
മത്സരശേഷം അൽ നസ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറബിക് അക്കൗണ്ട് റൊണാൾഡോയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു: "ഞാൻ പോർച്ചുഗീസുകാരനാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ സൗദിയുടെ ഭാഗമാണ്." മഞ്ഞ ഹൃദയ ചിഹ്നത്തോടൊപ്പമാണ് ക്ലബ്ബ് ഈ വാക്കുകൾ പങ്കുവെച്ചത്. 2027 വരെ കരാർ നീട്ടിയതിന് ശേഷം 2025 ജൂണിൽ ക്ലബ്ബിന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റൊണാൾഡോ ഈ പ്രശസ്തമായ പരാമർശം നടത്തിയത്. 2023 ജനുവരി മുതൽ താൻ വീടായി കാണുന്ന സൗദിയോടുള്ള സ്നേഹം ഇംഗ്ലീഷ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയും ക്ലബ്ബ് പങ്കുവെച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ 42-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ ഗോൾ. ഈ വിജയത്തോടെ കരിയറിലെ മൊത്തം ഗോളുകൾ 981 ആയി ഉയർന്നു. പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജെസ്യൂസുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് താരത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, നിലവിൽ അൽ നസ്റിലെയും താൻ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തെയും കാര്യങ്ങളിലാണ് റൊണാൾഡോ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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