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    'ആ മത്സരത്തിൽ കരയാതിരിക്കാൻ പാടുപെടും', മെസ്സിയുടെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് സ്കലോണി

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    ആ മത്സരത്തിൽ കരയാതിരിക്കാൻ പാടുപെടും, മെസ്സിയുടെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് സ്കലോണി
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    ബ്യൂണസ് ഐറീസ്: അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിടപറയുന്ന അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ച് കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോണി. സ്വന്തം നാടിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മെസ്സിയുടെ അവസാന മത്സരത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണെന്നും എന്നാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ കണ്ണീരടക്കുക എളുപ്പമാകില്ലെന്നും സ്കലോണി വ്യക്തമാക്കി.

    ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം ബ്യൂണസ് ഐറീസിൽ ബെനിനെതിരെ നടക്കുന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിലാണ് മെസ്സി അവസാനമായി അർജന്റീനയുടെ നീലയും വെള്ളയും വരയുള്ള ജഴ്‌സി അണിയുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച മെസ്സിക്ക് സ്വന്തം ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് അർഹിച്ച യാത്രാമൊഴി നൽകാൻ അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ മുൻകൈ എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിൽ മെസ്സിയെ കളത്തിലിറക്കാൻ താനും സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്കലോണി വെളിപ്പെടുത്തി. ഭാവിയിൽ ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് താൻ തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാൽ മെസ്സിയുടെ പടിയിറക്കത്തിന് സാക്ഷിയാവാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനോട് പരാജയപ്പെട്ട് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായതിന് പിന്നാലെയും പിതാവിന്റെ വേർപാടിന് ശേഷവുമാണ് വിരമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം മെസ്സി കൂടുതൽ ഉറപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു മത്സരം കൂടി കളിക്കണമെന്ന ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷന്റെയും പരിശീലകന്റെയും അഭ്യർത്ഥന താരം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

    അർജന്റീനയ്ക്കായി ഇതുവരെ 125 ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി, രാജ്യത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരനുമായാണ് പടിയിറങ്ങുന്നത്. 2022-ൽ ലോകകപ്പ് കിരീടവും രണ്ട് കോപ്പ അമേരിക്കയും അർജന്റീനയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ ഈ നായക-പരിശീലക കൂട്ടുകെട്ട് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.

    അതേസമയം, ഇത്തവണത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരത്തിനും മെസ്സി നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതെങ്കിൽ അത് മെസ്സിക്ക് തന്നെ ലഭിക്കണമെന്ന് സ്കലോണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ വർഷത്തോടെ അർജന്റീന ടീമുമായുള്ള തന്റെ കരാർ അവസാനിക്കുമെങ്കിലും ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായി ഇതുവരെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    News Summary - 'Hard Not to Cry': Scaloni Opens Up on Messi's Final Farewell Match for Argentina
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