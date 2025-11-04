Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightസൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പിൽ...
    Football
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 11:06 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 11:06 PM IST

    സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പിൽ ഗോകുലത്തിന് വിടവാങ്ങൽ മത്സരം; സെ​മി പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    Super cup
    cancel
    camera_alt

    ഗോകുലം കേരള താരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ

    Listen to this Article

    മ​ഡ്ഗാ​വ്: സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​ക്ക് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ മ​ത്സ​രം. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ക​ളി​ക​ളും ദ​യ​നീ​യ​മാ​യി തോ​റ്റ് പു​റ​ത്താ​യ മ​ല​ബാ​റി​യ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ് സി​യി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ ജ​യം തേ​ടി​യാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സി​നെ​തി​രെ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സി​നും മാ​നം​കാ​ക്കാ​ൻ ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യം.

    പ​ഞ്ചാ​ബ് എ​ഫ്.​സി​യോ​ട് എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളി​നും ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ഫ്.​സി​യോ​ട് മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ല് ഗോ​ളി​നു​മാ​ണ് ഗോ​കു​ലം മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി​യ​ത്. അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണി​വ​ർ. ഈ ​ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ളോ​ടും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സും തോ​ൽ​വി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ ബെ​ർ​ത്ത് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു-​പ​ഞ്ചാ​ബ് നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​വും ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും.

    ആ​റ് വീ​തം പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഇ​രു ടീ​മും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്രൂ​പ് ഡി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഒ​റ്റ ഗോ​ളി​ന് മും​ബൈ എ​ഫ്.​സി​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​തോ​ടെ കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ നോ​ക്കൗ​ട്ട് പ്ര​തീ​ക്ഷ വ​ർ​ധി​ച്ചു. രാ​ജ​സ്ഥാ​നെ​യും സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ഡ​ൽ​ഹി​യെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച് ആ​റ് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. മൂ​ന്ന് വീ​തം പോ​യ​ന്റു​മാ​യി രാ​ജ​സ്ഥാ​നും മും​ബൈ​യും ര​ണ്ട് മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മും​ബൈ​ക്കെ​തി​രെ സ​മ​നി​ല നേ​ടി​യാ​ലും ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന് സെ​മി​യി​ലെ​ത്താം. തോ​ൽ​വി​യാ​ണ് ഫ​ല​മെ​ങ്കി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​വും.

    എ, ​ബി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ളും എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ​യും ക​ട​ന്നു. മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സ്, ഡെം​പോ എ​സ്.​സി, ചെ​ന്നൈ​യി​ൻ എ​ഫ്.​സി, ജാം​ഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി, നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ്, ഇ​ന്റ​ർ കാ​ശി ടീ​മു​ക​ൾ ഇ​രു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി മ​ട​ങ്ങി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Football NewsSuper CupGokulam Kerala FCKerala Blasters FCMohammedan SC
    News Summary - Gokulam Kerala FC target to end Super Cup with win against Mohammedan SC
    Similar News
    Next Story
    X