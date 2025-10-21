Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    21 Oct 2025 7:15 AM IST
    21 Oct 2025 7:16 AM IST

    ത​മീ​ന ഫാത്തിമ, മിന്നൽ വലയിലെ പെണ്ണഴക്

    അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യത നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ഗോൾ കീപ്പറാണ് എറണാകുളത്തുകാരി
    ത​മീ​ന ഫാ​ത്തി​മ

    കൊ​ച്ചി: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ക​ലൂ​ർ ക​റു​ക​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ലോ​ർ​ഡ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന ട​ർ​ഫി​ൽ കാ​ൽ​പ​ന്തു​രു​ളു​ന്ന​തും നോ​ക്കി ഒ​രു​പെ​ൺ​കു​ട്ടി എ​ന്നും വൈ​കീ​ട്ട് വ​ല​ക്കു​പു​റ​ത്ത് വ​ന്നു​നി​ൽ​പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​ഞ്ഞു​നാ​ൾ മു​ത​ൽ ഉ​ള്ളി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ളി​നോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ടം ആ​ർ​ത്തി​ര​മ്പു​മ്പോ‍ഴൊ​ന്നും അ​വ​ൾ വി​ചാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല, ദേ​ശാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി വ​ല കാ​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗ​മു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന്. ഇ​പ്പോ​ഴി​താ, ത​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടി​ൽ മ​ട​ങ്ങിെ​യ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ 15 ​വ​യ​സ്സു​കാ​രി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സീ​നി​യ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​നി​യും ഉ​ള്ളി​ൽ ആ​കാ​ശ​ത്തോ​ളം സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് ഈ ​കു​ഞ്ഞു​താ​ര​ത്തി​ന്.

    കി​ർ​ഗി​സ്താ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ്യ​താ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ണ്ട​ർ-17 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ത​മീ​ന ഫാത്തിമ. ഈ ​ടീ​മി​ലെ ഏ​ക മ​ല​യാ​ളി കൂ​ടി​യാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​സ്.​ആ​ർ.​വി സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം​ക്ലാ​സു​കാ​രി. 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്‌ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന്‌ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​ത്. യോ​ഗ്യ​താ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്ന​തോ, ഇ​താ​ദ്യ​വും.

    യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗോ​ൾ​വ​ല​ക്ക്​ കാ​വ​ൽ​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും 2026ൽ ​ചൈ​ന​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ൽ പ്രാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്താ​ൽ ത​മീ​ന​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​വു​ക.

    കി​ർ​ഗി​സ്താ​നി​ൽ ടീ​മി​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പോ​സ്റ്റി​നു കീ​ഴി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​നാ​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ത​മീ​ന ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ത​ൻ​വീ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​വു​മ്പോ​ൾ ഒ​പ്പം​കൂ​ടി​യ​താ​ണ്. ആ​ദ്യ​ഗു​രു​വാ​യ വി​വ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബി​ലെ കോ​ച്ച് ജാ​വേ​ദാ​ണ് ത​മീ​ന​യു​ടെ ക​ഴി​വ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​ക്കി നി​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ക​റു​ക​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ലോ​ർ​ഡ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​നം ക​ണ്ടി​രി​ക്കേ ക്ല​ബ് ഉ​ട​മ ഡെ​റി​ക് ഡി​ക്കോ​ത്താ​ണ് ത​മീ​ന​യു​ടെ ക​ണ്ണിെ​ല സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന്‍റെ തീ​ക്ഷ്ണ​ത തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് പ​ടി​പ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​ല​കാ​ത്ത ത​മീ​ന​ക്ക്, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സാ​ഫ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നാ​യു​ള്ള ക്യാ​മ്പി​ൽ​വെ​ച്ച് പ​രി​ക്കി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ക​പ്പി​നും ചു​ണ്ടി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഒ​ര​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​മാ​യി. അ​ന്ന് സൗ​ത്ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് അ​തും ക​ട​ന്ന് ഏ​ഷ്യ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ന്താ​ണ് ത​മീ​ന ഡൈ​വ് ചെ​യ്ത്​ പി​ടി​ച്ച​ത്.

    ഉ​മ്മ സി​നി റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള പ​ട​വു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പി​ന്തു​ണ​യാ​യി കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. കി​ർ​ഗി​സ്താ​നി​ലേ​ക്കും ഉ​മ്മ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് അ​വ​ൾ പോ​യ​ത്. ത​ൻ​വീ​റി​നെ​ക്കൂ​ടാ​തെ താ​നി​യ എ​ന്ന സ​ഹോ​ദ​രി​യു​മു​ണ്ട്. ഇ​രു​വ​രും ബി​രു​ദ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള തീ​വ്ര പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ത​മീ​ന​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത ചു​വ​ട്.

