Madhyamam
    Football
    Football
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:57 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:57 PM IST

    'ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിരാശയും മടുപ്പുമുണ്ട്'; ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദ​ന​യോ​ടെ പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി ഡോ​ണ​റു​മ്മ

    ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിരാശയും മടുപ്പുമുണ്ട്; ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദ​ന​യോ​ടെ പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി ഡോ​ണ​റു​മ്മ
    പാ​രി​സ്: യു​വേ​ഫ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സ്ക്വാ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ പാ​രി​സ് സെ​ന്റ് ജെ​ർ​മെ​യ്ൻ വി​ടു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ജി​യാ​ൻ ലൂ​യി​ജി ഡോ​ണ​റു​മ്മ. ‘‘നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ എ​നി​ക്ക് ഇ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​നും ടീ​മി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. എ​നി​ക്ക് നി​രാ​ശ​യും മ​ടു​പ്പു​മു​ണ്ട്’’ -ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച കു​റി​പ്പി​ൽ 26കാ​ര​നാ​യ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ എ​ഴു​തി. താ​രം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്ല​ബാ​യ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് പോ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘‘പാ​ർ​ക്ക് ഡെ​സ് പ്രി​ൻ​സ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കാ​നും വേ​ണ്ട​വി​ധം വി​ട​പ​റ​യാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ നി​ങ്ങ​ളെ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന്ത്രി​ക രാ​ത്രി​ക​ളു​ടെ​യും ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഞാ​ൻ എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​ക്കൂ​ട്ടും. താ​ങ്ക് യൂ ​പാ​രി​സ്’’ -ഡോ​ണ​റു​മ്മ തു​ട​ർ​ന്നു.

    ലി​ല്ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ലൂ​കാ​സ് ഷെ​വ​ലി​യ​റെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഡോ​ണ​റു​മ്മ പി.​എ​സ്.​ജി വി​ടു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ൽ ബാ​ക്ക​പ് ഗോ​ളി​യാ​യി പോ​ലും ഡോ​ണ​റു​മ്മ​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തു​മി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാ​മി​നെ​തി​രാ​യ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​മു​മ്പ് ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ ഉ​ദി​നെ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഷെ​വ​ലി​യ​റെ എ​ന്തി​നാ​ണ് ഒ​പ്പി​ട്ട​തെ​ന്ന് പി.​എ​സ്.​ജി പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ലൂ​യി​സ് എ​ൻ​റി​ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ‘‘ഇ​തെ​പ്പോ​ഴും എ​ടു​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക​റി​യാം. ജി​ജി​യോ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് (ഡോ​ണ​റു​മ്മ) എ​നി​ക്ക് ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ്. സം​ശ​യ​മി​ല്ല, ഒ​രു വ്യ​ക്തി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​തി​ലും മി​ക​ച്ച​വ​നാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​യ ഒ​രു ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റെ തി​ര​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു, അ​ത്ത​ര​മൊ​രു തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്’’ -എ​ൻ​റി​ക് പ​റ​ഞ്ഞു.

