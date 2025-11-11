Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 12:44 PM IST

    ഏ​ഴ​ഴ​കി​ൽ ജ​ർ​മ​നി; സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന് അ​നാ​യാ​സ ജ​യം

    ഏ​ഴ​ഴ​കി​ൽ ജ​ർ​മ​നി; സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന് അ​നാ​യാ​സ ജ​യം
    ജ​ർ​മ​നി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: എ​ൽ​സാ​ൽ​വ​ഡോ​റി​നെ​തി​രെ അ​ഴ​കേ​റി​യ ഏ​ഴു ഗോ​ളു​ക​ളു​മാ​യി ജ​ർ​മ​നി​ക്ക് വി​ജ​യം. ജെ​റ​മി​യ മെ​ൻ​സ​യു​ടെ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ൾ ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ തി​ള​ക്കം കൂ​ട്ടി. 32ാം ം മി​നി​റ്റി​ൽ മെ​ൻ​സ ഗോ​ള​ടി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ തെ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ അ​ല​ക്‌​സാ​ണ്ട​ർ സ്റ്റാ​ഫ് (41), വി​സ്ഡം മൈ​ക്ക് (45) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി.

    ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം 52ാം മി​നി​റ്റി​ൽ റെ​യ്‌​സ് സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളും വീ​ണ​തോ​ടെ സ്കോ​ർ 4-0. തു​ട​ർ​ന്ന് 55ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജെ​റ​മി​യ മെ​ൻ​സ ര​ണ്ടാം ഗോ​ളും എ​ൽ​സാ​ൽ​വ​ഡോ​റി​ന്റെ പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി.

    എ​യ്‌​ക്ക​ൽ (69), പ്രെ​നാ​ജ് (84) മി​നി​റ്റി​ൽ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ജ​യ​ത്തോ​ടെ ജി -​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ ജ​ർ​മ​നി നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് കൊ​ളം​ബി​യ വി​ജ​യി​ച്ചു. ക​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ കൊ​ളം​ബി​യ ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ​യു​ടെ എ​ല്ലാ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തേ​യും പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ചു. മി​ജാ​ജ്‌​ലോ​വി​ച്ചി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ മെ​ക്സി​ക്കോ​ക്കെ​തി​രെ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് (3-1) അ​നാ​യാ​സ ജ​യം നേ​ടി.

    ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഗ്രൂ​പ് ‘എ​ഫി’​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. 17ാം മി​നി​റ്റി​ൽ​ത​ന്നെ മി​ജാ​ജ്‌​ലോ​വി​ച്ച് ഗോ​ള​ടി​ച്ച് സ്കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം മെ​ക്സി​ക്കോ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ സാ​ന്റി​യാ​ഗോ ലോ​പ്പ​സി​ന്റെ നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ശ്ര​മം സ്വ​ന്തം പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ ഗോ​ൾ ലീ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​ൽ​ഡോ ഡി ​നി​ഗ്രി​സി​ന്റെ മി​ന്നു​ന്ന ഹെ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ മെ​ക്സി​ക്കോ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും, നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം മി​ജാ​ജ്‌​ലോ​വി​ച്ച് തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച് വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഐ​വ​റി​കോ​സ്റ്റി​നെ​തി​രെ (3-1) വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. കിം ​ജി​സു​ങ് (26), ജി​യോ​ങ് ഹ്യോ​നു​ങ് (48), യി ​യോ​ങ്‌​ഹി​യോ​ൺ (87) എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യു​ടെ വി​ജ​യ ശി​ൽ​പി​ക​ളാ​യി.

    ഗ്രൂപ് എച്ചിൽ ബ്രസീൽ -സംബിയ ടൂർണമെന്റിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോളുകൾ നേടി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞെങ്കിലും ഇരു ടീമുകളും അടുത്ത റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ

    3:30 pm ഉഗാണ്ട -ഫ്രാൻസ് (ഗ്രൂപ് കെ)

    3:30 pm ചിലി -കാനഡ (ഗ്രൂപ് കെ)

    4:30 pm അയർലാൻഡ് -പരാഗ്വേ (ഗ്രൂപ് ജെ)

    4:30 pm ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ -പനാമ (ഗ്രൂപ് ജെ)

    5:45 pm ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് -അമേരിക്ക (ഗ്രൂപ് ഐ)

    5:45 pm ബുർകിനഫസോ -തജിക്കിസ്ഥാൻ (ഗ്രൂപ് ഐ)

    6:45 pm സൗദി അറേബ്യ - മാലി (ഗ്രൂപ് എൽ)

    6:45 pm ന്യൂസിലാൻഡ് -ഓസ്ട്രിയ (ഗ്രൂപ് എൽ)

    മത്സര ഫലങ്ങൾ

    സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് -മെക്സിക്കോ (3-1)

    ദക്ഷിണ കൊറിയ -ഐവറി കോസ്റ്റ് (3-1)

    ജർമനി -എൽസാൽവഡോർ (7-0)

    കൊളംബിയ -ഉത്തര കൊറിയ (2-0)

    സാംബിയ -ബ്രസീൽ (1-1)

    ഹോണ്ടുറസ് -ഇന്തോനേഷ്യ (1-2)

    ഈജിപ്ത് - ഇംഗ്ലണ്ട് (0-3)

    വെനിസ്വേല -ഹെയ്തി (4-2)

    TAGS:GermanySwitzerlandfifa under 17 world cupQatar News
    News Summary - Germany in the semis; Switzerland easily wins
