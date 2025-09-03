Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 12:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 12:00 AM IST

    മെസ്സിയെ കാണാൻ ഫ്രീ സ്റ്റൈലർ റിസ്‍വാൻ അർജൻറീനയിലേക്ക്

    മെസ്സിയെ കാണാൻ ഫ്രീ സ്റ്റൈലർ റിസ്‍വാൻ അർജൻറീനയിലേക്ക്
    അ​രീ​ക്കോ​ട്: ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തും​മു​മ്പ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണാ​ൻ ഫ്രീ ​സ്റ്റൈ​ല​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​സ്‍വാ​ൻ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യി​ലേ​ക്ക്. യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ താ​രം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടും.

    ഏ​റെ​നാ​ളാ​യി റി​സ്‌​വാ​ൻ ഈ ​സ്വ​പ്ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. അ​രീ​ക്കോ​ട് മാ​ങ്ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദി​ന്റെ മ​ക​നാ​യ റി​സ്‍വാ​ൻ ചെ​റു​പ്പം​മു​ത​ലേ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​മാ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ്രീ​സ്റ്റൈ​ൽ അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട് മോ​ഹം തു​ട​ങ്ങി.

    പ​തു​ക്കെ പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ഫ​ഷ​നാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഡി​യോ​ക​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തോ​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഫു​ട്ബാ​ൾ ത​ട്ടു​ന്ന ദൃ​ശ്യം 593 മി​ല്യ​ൺ പേ​രാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ട​ത്.

    TAGS:ArgentinaLionel MessiFreestyle footballerRizwan
    News Summary - Freestyler Rizwan heads to Argentina to meet Messi
