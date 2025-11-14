Begin typing your search above and press return to search.
    യു​ക്രെ​യ്നെ തു​ര​ത്തി ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റെടുത്ത് ഫ്രാൻസ്

    fifa world cup 2026
    ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിയ ഫ്രാൻസ് ടീം അംഗങ്ങൾ

    പാ​രി​സ്: മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സ് യു​ക്രെ​യ്നെ​തി​രെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ജ​യ​വു​മാ​യി 2026ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു. പാ​ർ​ക് ഡെ​സ് പ്രി​ൻ​സ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ഹോം ​മാ​ച്ചി​ൽ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ല് ഗോ​ളി​നാ​ണ് ഫ്ര​ഞ്ച് പ​ട എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി​യ​ത്. സൂ​പ്പ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ കി​ലി​യ​ൻ എം​ബാ​പ്പെ ഇ​ര​ട്ട​ഗോ​ളു​മാ​യി തി​ള​ങ്ങി. ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഗ്രൂ​പ് ഡി​യി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​ന് 13 പോ​യ​ന്റാ​യി.

    ആ​ദ്യ 50 മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഫ്രാ​ൻ​സ്-​യു​ക്രെ​യ്ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ളും. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഏ​രി​യ​യി​ൽ മൈ​ക്ക​ൽ ഒ​ലീ​സെ​യെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ന് 55ാം മി​നി​റ്റി​ലെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച് എം​ബാ​പ്പെ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. 76ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഒ​ലീ​സെ​യു​ടെ വ​ക. പി​ന്നാ​ലെ എം​ബാ​പ്പെ‍യു​ടെ (83) ര​ണ്ടാം ഗോ​ളു​മെ​ത്തി. 88ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഹ്യൂ​ഗോ എ​കി​ടി​കെ പ​ട്ടി​ക തി​ക​ച്ച​തോ​ടെ ഫ്രാ​ൻ​സ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്. ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല് ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല‍യു​മാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ സ​മ്പാ​ദ്യം. ഏ​ഴ് വീ​തം പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഐ​സ് ലാ​ൻ​ഡും യു​ക്രെ​യ്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. ഇ​രു​ടീ​മും ത​മ്മി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ളി​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ടാം ടീ​മാ​യി പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും.

    ജ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തി ഇ​റ്റ​ലി

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ലോ​ക​ക​പ്പി​നും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​റ്റ​ലി ഇ​ക്കു​റി പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ. ഗ്രൂ​പ് ഐ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൊ​ൾ​ഡോ​വ​യെ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു അ​സൂ​റി​ക​ൾ. ക​ളി ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​വെ 88ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജി​യാ​ൻ​ലൂ​ക മാ​ൻ​സീ​നി​യും ഇ​ൻ​ജു​റി ടൈ​മി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്കോ​യും (90+2) ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഏ​ഴ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നോ​ർ​വേ​ക്ക് (21) പി​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് ഇ​റ്റ​ലി (18). നോ​ർ​വേ​യും ഇ​റ്റ​ലി​യും ത​മ്മി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ജ​യി​ച്ചാ​ൽ അ​സൂ​റി​പ്പ​ട​ക്ക് 21 പോ​യ​ന്റാ​വു​മെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​വീ​ജി​യ​ൻ​സി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. നോ​ർ​വേ​യു​ടെ​ത് 29ഉം ​ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ​ത് 12ഉം ​ആ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് വീ​ണ്ടും പ്ലേ ​ഓ​ഫ് ക​ട​മ്പ​യെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് തു​ട​രു​ന്നു

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ ഏ​ഴാം മ​ത്സ​ര​വും ജ​യി​ച്ച് ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്. സെ​ർ​ബി​യ​യെ 2-0ത്തി​നാ​ണ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ബു​കാ​യോ സാ​ക​യും (29) എ​ബ്രേ​ചി എ​സെ​യും (90) സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ന​കം യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​ർ​ക്ക് 21 പോ​യ​ന്റാ​യി. 14 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി സെ​ർ​ബി​യ​യാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്.

