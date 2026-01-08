Begin typing your search above and press return to search.
    കാൽപന്ത് വീണ്ടും കൊച്ചിയെത്തുന്നു; ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​ർ

    ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യും
    Football returns to Kochi; ISL fans rejoice
    കൊ​ച്ചി: കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്ക് വി​രാ​മ​മി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ളി​മൈ​താ​ന​ത്തെ​ത്തു​ന്നു. മു​ൻ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്ര ഹോം ​മാ​ച്ച് ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്‍റെ പ​കു​തി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക്ഷീ​ണ​ത്തി​ലാ​യ കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് പു​തി​യ വാ​ർ​ത്ത​യോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ൻ സീ​സ​ണു​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ക്കാ​നി​ട​യി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ റൗ​ണ്ട് റോ​ബി​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ടു ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ മ​ത്സ​രം ര​ണ്ടി​നു പ​ക​രം ഒ​ന്നാ​യി ചു​രു​ങ്ങും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ 13 ഹോം ​മാ​ച്ച് ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​ട​ത്ത് ഏ​ഴോ ആ​റോ ഹോം ​മാ​ച്ചു​ക​ളേ ഉ​ണ്ടാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നു​ള്ള കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലും ഫ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ലും ക്ല​ബി​ന്​ വ​ലി​യ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഡ്രി​യാ​ൻ ലൂ​ണ, സ്റ്റാ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ നോ​ഹ സ​ദൂ​യി, ഗോ​ള​ടി യ​ന്ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന ജീ​സ​സ് ജെ​മി​നി​സ് തു​ട​ങ്ങി മു​ൻ​നി​ര താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ടീം ​വി​ട്ട​തോ​ടെ ശോ​ഷി​ച്ചു​ണ​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ് ക്ല​ബ്.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ന് കി​ക്കോ​ഫ് ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​നു​മു​മ്പേ മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെൻറ് ന​ന്നാ​യി വി​യ​ർ​ക്കും. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ചേ​രു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മേ ക്ല​ബി​ന്‍റെ ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ത്രം തെ​ളി​യൂ.

    TAGS:ISLKerala Blastersfootball
