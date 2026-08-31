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    Football
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 9:07 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 10:19 PM IST

    ലയണൽ മെസ്സി അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു

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    ലയണൽ മെസി

    ലണ്ടൻ: ലോക ഫുട്ബാൾ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ അർജന്റീനൻ നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. പതിറ്റാണ്ട് കാലം ലോക ഫുട്ബാളിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് മുപ്പത്തിയൊമ്പത് കാരനായ മെസ്സി കുപ്പായമഴിച്ചുവെക്കുന്നത്. അല്പം മുൻപ് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഫുട്ബാൾ പ്രേമികളെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ തീരുമാനം മെസ്സി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

    'അർജന്റീനയ്ക്കായി കളിക്കുക എന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നം പൂർണ്ണതയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ അർജന്റീന കുപ്പായത്തോടും പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധകരോടും യാത്രപറയുകയാണ്,' മെസ്സി പറഞ്ഞു.

    2022ൽ ഖത്തറിൽ അർജന്റീനക്ക് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടി നൽകിയതാണ് മെസ്സിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന നേട്ടം. കൂടാതെ രണ്ടുതവണ കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടത്തിലേക്കും അർജന്റീനയെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി. എട്ട് തവണ മികച്ച ലോക താരത്തിനുള്ള ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയ മെസ്സി, അർജന്റീനയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരവുമാണ്.

    മെസ്സിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിനാണ് ലോക ഫുട്ബാളിൽ അവസാനമാകുന്നത്. കായിക ലോകത്തെ പ്രമുഖരും സഹതാരങ്ങളും ആരാധകരും മെസ്സിക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ചുതുടങ്ങി.

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    TAGS:retirementLionel Messifootball playerSports NewsLatest News
    News Summary - Football legend Lionel Messi retires from international football
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