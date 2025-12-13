Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 7:00 AM IST

    ഇതാ ഇതിഹാസം; 10 ല​ക്ഷ​മു​ണ്ടോ? മെ​സ്സി​ക്ക് കൈ​കൊ​ടു​ക്കാം, ഫോ​ട്ടോ​യു​മെ​ടു​ക്കാം

    ഇതാ ഇതിഹാസം; 10 ല​ക്ഷ​മു​ണ്ടോ? മെ​സ്സി​ക്ക് കൈ​കൊ​ടു​ക്കാം, ഫോ​ട്ടോ​യു​മെ​ടു​ക്കാം
    കൊൽക്കത്തയിൽ നിർമിച്ച മെസ്സി പ്രതിമ

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ര്യ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ സ​മാ​പ​ന​മാ​വും. മെ​സ്സി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്ത് കൂ​ടി​യാ​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് പ്ര​മോ​ട്ട​ർ ശ​താ​ദ്രു ദ​ത്ത​യാ​ണ് ‘ഗോ​ട്ട്‘ ടൂ​റി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ക​ൻ.

    താ​ര​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​മാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പും കൈ​യി​ലേ​ന്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 70 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കൂ​റ്റ​ൻ പ്ര​തി​മ​യു​ടെ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ഇ​ന്ന് കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ​യും മും​ബൈ​യി​ലെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് മെ​സ്സി മ​ട​ങ്ങു​ക. ഇ​ന്റ​ർ മ​യാ​മി​യി​ൽ മെ​സ്സി​യു​ടെ സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ലൂ​യി​സ് സു​വാ​ര​സും (ഉ​റു​ഗ്വാ​യ്) റോ​ഡ്രി​ഗോ ഡി ​പോ​ളും (അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന) കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്.

    ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​ൽ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത

    2011ലാ​ണ് മെ​സ്സി അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വ​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത സാ​ൾ​ട്ട് ലേ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന-​വെ​നി​സ്വേ​ല മ​ത്സ​രം ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വ​മാ​യി. ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി മെ​സ്സി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ പ്ര​ധാ​ന്യം മ​റ്റു പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. രാ​വി​ലെ 9.30 മു​ത​ൽ 10.30 വ​രെ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ഹ​യാ​ത്ത് റീ​ജ​ൻ​സി​യി​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ന്റെ കൂ​റ്റ​ൻ പ്ര​തി​മ വെ​ർ​ച്വ​ലാ​യി മെ​സ്സി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്യും.

    ലേ​ക്ക് ടൗ​ണി​ലെ ശ്രീ​ഭൂ​മി സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ക്ല​ബ് ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് 70 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള പ്ര​തി​മ. ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​മു​ള്ള മെ​സ്സി പ്ര​തി​മ​യാ​യാ​ണ് ഇ​ത് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സാ​ൾ​ട്ട് ലേ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. 11.30 മു​ത​ൽ ഇ​വി​ടെ പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും. ബോ​ളി​വു​ഡ് സൂ​പ്പ​ർ സ്റ്റാ​ർ ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഈ ​സ​മ​യ​ത്തു​ണ്ടാ​വും. 12 ഓ​ടെ ബം​ഗാ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യും ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​നു​മാ​യ സൗ​ര​വ് ഗാം​ഗു​ലി​യു​മെ​ത്തും. സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​രം, ആ​ശം​സ​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ക്കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ക്കും.

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, മും​ബൈ വ​ഴി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക്

    മെ​സ്സി​യു​ടെ കേ​ര​ള​യാ​ത്ര മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​തോ​ടെ‍യാ​ണ് ഗോ​ട്ട് ടൂ​റി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മെ​ന്നോ​ണം ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വൈ​കു​ന്നേ​രം ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 7 Vs 7 സെ​ല​ബ്രി​റ്റി മാ​ച്ചാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്, സം​ഗീ​ത​നി​ശ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​വും. തെ​ല​ങ്കാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രേ​വ​ന്ത് റെ​ഡ്ഡി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. താ​ജ് ഫ​ല​ക്നു​മ പാ​ല​സി​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മും​ബൈ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന മെ​സ്സി വൈ​കീ​ട്ട് 3.30ന് ​ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ പ്ര​മു​ഖ കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ​ഡ​ല്‍ ടെ​ന്നി​സ് മ​ത്സ​രം ക​ളി​ക്കും. ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ചി​ൻ ടെ​ണ്ടു​ൽ​ക​ർ, എം.​എ​സ്. ധോ​ണി, രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ണ്ടാ​വും. 4.00ന് ​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന സെ​ല​ബ്രി​റ്റി ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും മെ​സി ക​ളി​ക്കും. അ​ഞ്ച് മു​ത​ല്‍ വാം​ഖ​ഡെ സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ചാ​രി​റ്റി ഫാ​ഷ​ന്‍ ഷോ​യി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സു​വ​ര​സ്, ഡി ​പോ​ൾ, ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ജാ​ക്കി ഷ്രോ​ഫ്, ടൈ​ഗ​ർ ഷ്രോ​ഫ്, ജോ​ൺ അ​ബ്ര​ഹാം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഷോ​യി​ലു​ണ്ടാ​വും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ മോ​ദി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30 മു​ത​ല്‍ ഫി​റോ​സ് ഷാ ​കോ​ട്ട്ല സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ മി​ന​ര്‍വ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തും. ശേ​ഷം മെ​സ്സി മ​ട​ങ്ങും.

    10 ല​ക്ഷ​മു​ണ്ടോ? മെ​സ്സി​ക്ക് കൈ​കൊ​ടു​ക്കാം, ഫോ​ട്ടോ​യു​മെ​ടു​ക്കാം

    ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കാ​ൻ വ​ൻ​തു​ക​യാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ശ​താ​ദ്രു ദ​ത്ത ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലും താ​ര​ത്തെ ഹ​സ്ത​ദാ​നം ചെ​യ്യാ​നും കൂ​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കാ​നും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നു​ള്ള പ്രീ​മി​യം ടി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ വി​ല പ​ത്ത് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്. മും​ബൈ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​സ്സി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഗാ​ല​റി ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ല 4,500 മു​ത​ലാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മും​ബൈ​യി​ല്‍ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് 8,250 രൂ​പ മു​ത​ലാ​ണ്.

    TAGS:ArgentinaKolkataLionel Messiindian footbalInter Miami
