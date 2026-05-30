    date_range 30 May 2026 5:42 PM IST
    date_range 30 May 2026 5:42 PM IST

    ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ സൗജന്യമായി കാണാം, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടില്ല!

    ന്യൂഡൽഹി: ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ സൗജന്യമായി കാണാൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പിന്തുണയുള്ള 'ലൈവ് മോഡ്' കമ്പനിയുമായി പങ്കാളിത്തമുള്ള 'കാസെ ടിവി' (CazéTV) എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ബ്രസീലിയൻ ആരാധകർക്കായി 4K നിലവാരത്തിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സൗജന്യമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്നാണ് കാസെ ടിവി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    എന്നാൽ, ഈ സൗജന്യ സംപ്രേഷണം ബ്രസീലിലെ താമസക്കാർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. ബ്രസീലിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് സംപ്രേഷണാവകാശമുള്ളത്. അതിനാൽ, ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യയിലെ പ്രേക്ഷകർ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതിന് സീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളെയും ആപ്പിനെയും തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും.

    2026 ജൂൺ 11ന് അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ആരംഭിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഇന്ത്യൻ സംപ്രേഷണാവകാശം സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിരാമമാകുന്നു. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി കായിക സംപ്രേഷണ രംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന 'സീ' (Zee) എൻ്റർടെയിൻമെന്റ്, ഈ ലോകകപ്പോടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. സീ ഗ്രൂപ്പ് സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായുള്ള അന്തിമ ചർച്ചകളിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

    ലോകകപ്പിലെ 104 മത്സരങ്ങളും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഏകദേശം 30 മുതൽ 35 മില്യൺ ഡോളർ വരെ (ഏകദേശം 250 കോടി രൂപയിലേറെ) മുടക്കിയാണ് സീ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിനായി 'യൂണൈറ്റ് 8 സ്പോർട്സ്' (Unite8 Sports) എന്ന പേരിൽ നാല് പുതിയ കായിക ചാനലുകൾ സീ ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ടിവി ചാനലുകൾക്ക് പുറമെ, 'സീ5' (Zee5) ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാൻ ആരാധകർക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. കായിക സംപ്രേഷണ രംഗത്ത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ നീക്കം.

    ബ്രസീലിലെ ആരാധകർക്ക് സൗജന്യമായി ലോകകപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ അത് നിലവിലെ നിയമങ്ങൾക്കും കരാറുകൾക്കും വിരുദ്ധമാണ്. ഔദ്യോഗിക സംപ്രേഷണാവകാശിയെക്കുറിച്ചുള്ള സീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ എവിടെ, എങ്ങനെ കാണാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ വ്യക്തത കൈവരും.

    TAGS:Cristiano RonaldoFootball NewsbroadcastFIFA World Cup 2026
    News Summary - FIFA World Cup matches can be watched for free, but not in India!
