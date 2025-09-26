Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    26 Sept 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    26 Sept 2025 8:56 AM IST

    ഫി​ഫ വ​നി​ത സൗ​ഹൃ​ദ പ​ര​മ്പ​ര ദു​ബൈ​യി​ൽ​

    അ​ഫ്​​ഗാ​നി​ലെ വ​നി​ത അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ടീം ​പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ഫി​ഫ വ​നി​ത സൗ​ഹൃ​ദ പ​ര​മ്പ​ര ദു​ബൈ​യി​ൽ​
    ദു​ബൈ: ലോ​ക ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ൽ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ഫി​ഫ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വ​നി​ത സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ അ​ഫ്​​ഗാ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ടീം ​പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ്​​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ‘ഫി​ഫ യു​നൈ​റ്റ്​​സ്​’ എ​ന്ന്​ പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ അ​ഫ്​​ഗാ​ൻ കൂ​ടാ​തെ യു.​എ.​ഇ, ഛാഡ്​, ​ലി​ബി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​നി​ത ടീ​മു​ക​ളാ​ണ്​​ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    ച​തു​ർ​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ യു.​എ.​ഇ, ഛാഡ്, ​ലി​ബി​യ ദേ​ശീ​യ ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി അ​ഫ്​​ഗാ​ൻ വ​നി​ത ടീം ​ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഡ​ച്ച്​ പ​രി​ശീ​ല​ക​യാ​യ വെ​റ പോ​വു​യുടെ​ കീ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ ടീം ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​നെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്.​

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഫി​ഫ/​കൊ​ക്ക​കോ​ള വ​നി​താ ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ക്കാ​മെ​ന്ന മോ​ഹ​വു​മാ​യാ​ണ്​ ഛാഡ്, ​ലി​ബി​യ ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​യി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വ​നി​ത താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​​ ഫി​ഫ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഗി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ന്‍റി​നോ വാ​ർ​ത്ത കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​നീ​ക്കം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും​ ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന്​ അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും വ​നി​ത ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ന്‍റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു.

    ഈ ​സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​രം വെ​റു​മൊ​രു മ​ത്സ​രം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റ​ത്ത്,​ അ​തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ​പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ്​ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. റൗ​ണ്ട്​​ റോ​ബി​ൻ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫി​ഫ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ത്സ​മ​യം സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

