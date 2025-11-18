Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:17 AM IST

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ഇ​നി ക​രു​ത്ത​രു​ടെ അ​ങ്കം

    പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ ന​ട​ക്കും
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ഇ​നി ക​രു​ത്ത​രു​ടെ അ​ങ്കം
    ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ൺ

    ദോ​ഹ: ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളെ ചൂ​ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്. ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​യി പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ വ​മ്പ​ൻ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ്ട്രൈ​ക്കു​ക​ൾ, പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൊ​ണ്ട് നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ നോ​ക്കൗ​ട്ട് ഘ​ട്ടം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ മെ​ക്സി​കോ​യും മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​ർ​മ​നി​യെ ബു​ർ​കി​ന ഫാ​സോ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​ത് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് ബ്ര​സീ​ൽ, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഇ​റ്റ​ലി, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങും. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, യു​ഗാ​ണ്ട എ​ന്നി​വ​രും പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​നാ​യാ​സ ജ​യം നേ​ടി​യ പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​ന് പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ മെ​ക്സി​കോ ആ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​യാ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ര​ണ്ടു​ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ അ​നി​സി​യോ കാ​ബ്ര​ലി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​ന് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം അ​ഞ്ച് ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് യു​വ​താ​രം നേ​ടി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച മെ​ക്സി​കോ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ അ​ഞ്ചും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് മെ​ക്സി​കോ പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്.

    കൊ​ളം​ബി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു​ഗോ​ളി​ന്റെ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ഫ്രാ​ൻ​സ് ബ്ര​സീ​ലി​ന് ക​ന​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കും. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​രാ​ഗ്വേ​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ ത​ള​ച്ചാ​ണ് ബ്ര​സീ​ൽ പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. നി​ർ​ണാ​യ​ക നോ​ക്കൗ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് വ​ഴ​ങ്ങി 10 പേ​രാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യി​ട്ടും പ​രാ​​ഗ്വേ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്ത് ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​യ​ത് ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ജാ​വോ പെ​​ഡ്രോ​യാ​ണ്. ക​ളി​യു​ടെ എ​ട്ടാം മി​നി​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ പ്ര​തി​രോ​ധ താ​രം വി​ക്ട​ർ ​ഹു​​ഗോ റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ ​ഗോ​ൾ വ​ഴ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ഒ​റ്റ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ബ്ര​സീ​ൽ 90 മി​നി​റ്റും ക​ളി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ 90ാം മി​നി​റ്റും ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ധി​ക സ​മ​യ​ത്തി​ൽ പ​രാ​​ഗ്വേ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ​ഗോ​ളെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ഷോ​ട്ട് ത​ടു​ത്ത ജാ​വോ പെ​​ഡ്രോ, നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ മൂ​ന്ന് പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യാ​ണ് ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ട​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​ർ​മ​നി​ക്കെ​തി​രെ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ബു​ർ​ക്കി​ന ഫാ​സോ പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ യു​ഗാ​ണ്ടെ​യെ നേ​രി​ടും. ശ​ക്ത​രാ​യ ഇ​റ്റ​ലി​യും ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഉ​സ്ബ​ക്കി​സ്ഥാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​വും ക​ന​ക്കും.

    സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡും മൊ​റോ​കോ മാ​ലി​യെ​യും ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ഓ​സ്ട്രി​യ​യെ​യും നേ​രി​ടും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ എ​ട്ട് മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു പി​ച്ചി​ൽ നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​ന്നി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​മെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഫാ​ൻ​സോ​ണു​ക​ൾ, ലൈ​വ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സു​ക​ളും മ്യൂ​സി​ക് ഷോ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫോ​ർ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ർ​ട്ട്, ക്രാ​ഫ്റ്റ്, ഇ-​സ്പോ​ർ​ട്സ്, ഗെ​യിം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ ന​ട​ക്കും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ www.roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    3.30 -ഇ​റ്റ​ലി vs ഉ​സ്ബ​ക്കി​സ്ഥാ​ൻ

    3:30 -യു​ഗാ​ണ്ട vs ബു​ർ​ക്കി​ന ഫാ​സോ

    4:00 -മെ​ക്സി​കോ vs പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ

    4:30 -ബ്ര​സീ​ൽ vs ഫ്രാ​ൻ​സ്,

    5:45 -സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് vs അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്,

    6:15 -ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ vs ജ​പ്പാ​ൻ

    6:45 -ഓ​സ്ട്രി​യ vs ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്,

    6:45 -മൊ​റോ​കോ vs മാ​ലി

    TAGS:aspire zoneSports NewsFIFA World Cup 2026Pre-Quarters
