    Posted On
    16 Nov 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    16 Nov 2025 12:44 PM IST

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; ഇംഗ്ലണ്ട്, യുഗാണ്ട, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക്

    നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; ഇംഗ്ലണ്ട്, യുഗാണ്ട, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക്
    ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് അ​നാ​യാ​സ ജ​യം. സേ​ത്ത് റി​ഡ്ജ​ന്റെ ക്രോ​സ് ക​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യു​ടെ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ ജ​ങ് ഹു​യ്‌​സോ​പ്പി​ന്റെ ശ്ര​മം അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്, 35ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ത​ന്റെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ റീ​ഗ​ൻ ഹെ​സ്‌​കി ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്റെ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ളി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മെ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യു​ടെ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ളി വി​ജ​യ​പ്പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് സെ​ന​ഗ​ലി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി യു​ഗാ​ണ്ട. ക​ളി​യു​ടെ 15ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ലി വാ​ലു​സിം​ബി​യാ​ണ് യു​ഗാ​ണ്ട​യു​ടെ വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സെ​ന​ഗ​ലി​ന്റെ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും യു​ഗാ​ണ്ട​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​നെ​തി​രെ ഇ​റ്റ​ലി (2-0) വി​ജ​യം നേ​ടി. ക​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളു​ക​ളൊ​ന്നും നേ​ടാ​നാ​കാ​തെ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ക​ളി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഇ​റ്റ​ലി, അ​ന്റോ​ണി​യോ അ​രീ​ന (52), വ​ലേ​രി​യോ മ​ക്ക​റോ​ണി (78) എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ വ​ല കു​ലു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​റ്റ​ലി പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം


    മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ ആ​ദ്യ പാ​തി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നും പി​ന്നാ​ലെ, ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ജ​പ്പാ​ന് എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളി​ന്റെ മി​ന്നു​ന്ന വി​ജ​യം. ഹി​രോ​ട്ടോ അ​സാ​ഡ 48), മി​നാ​റ്റോ യോ​ഷി​ദ (59), ഫു​ജി (72) എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് ഗോ​ള​ടി​ച്ചു ക​യ​റ്റി മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ജ​യ​ത്തോ​ടെ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 32 ടീ​മു​ക​ൾ ആ​സ്പ​യ​ർ മൈ​താ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    18ന് ​പ്രീ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ മെ​ക്സി​കോ​യോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യും മൊ​റോ​ക്കോ​യോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട അ​മേ​രി​ക്ക​യും അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട കാ​ന​ഡ​യും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​ഗ്വേ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജ​യി​ച്ച ബ്ര​സീ​ൽ പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

