Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17;...
    Football
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 11:19 AM IST

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​ട​യു​ടെ ആ​റാ​ട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    • ഹെ​യ്ത്തി​ക്കെ​തി​രെ 8-1 അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യം
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​ട​യു​ടെ ആ​റാ​ട്ട്
    cancel
    camera_alt

    ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ ആ​വേ​ശ കൊ​ടു​മു​ടി ക​യ​റ്റി ഹെ​യ്തി​ക്കെ​തി​രെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​ട​യു​ടെ ആ​റാ​ട്ട്. ചി​സാ​രം എ​സെ​ൻ​വാ​റ്റ ഹാ​ട്രി​ക് (57, 69, 80) ഗോ​ളി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ 8-1 ഗോ​ളി​നാ​ണ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്.ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ആ​ദ്യ മി​നി​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ ലൂ​ക്ക വി​ല്യം​സ് ഗോ​ൾ നേ​ടി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​ട​യു​ടെ കു​തി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു.റീ​ഗ​ൻ ഹെ​സ്‌​കി​യു​ടെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ 14ാം മി​നി​റ്റി​ലും ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് നേ​ടി.

    എ​ന്നാ​ൽ, 17ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഫ്രാ​ങ്കോ സെ​ലെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഹെ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ ഹെ​യ്തി​ക്ക് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടാ​ൻ മാ​ത്ര​മേ സാ​ധി​ച്ചു​ള്ളൂ.റെ​ഗ്ഗി വാ​ൽ​ഷ് (21), അ​ല​ജാ​ൻ​ഡ്രോ ഗോ​മ​സ് റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് (55), കൂ​ടാ​തെ ലൂ​ക്ക വി​ല്യം​സ് 64ാം മി​നി​റ്റി​ലും ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ വി​ജ​യ​ത്തേ​രി​ലേ​റ്റി. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്കെ​തി​രെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് ഈ ​ക​ളി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടാ​നാ​യ​ത് അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു​ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി ര​ണ്ടാം വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ വെ​നി​സ്വേ​ല -ഈ​ജി​പ്തി​നോ​ട് (1-1) സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.

    വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മാ​ർ​ക്കോ​സ് മൈ​താ​ൻ 18ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച​ങ്കി​ലും ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ഗോ​ൾ നേ​ടാ​നാ​യി​ല്ല.

    ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം 54ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഗോ​ള​ടി​ച്ച് സ​മ​നി​ല നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു വി​ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ഗ്രൂ​പ് ‘ഇ’​യി​ൽ ആ​ദ്യ സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്.ഗ്രൂ​പ് ‘ജി’​യി​ൽ ജ​ർ​മ​നി -ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ (1-1), എ​ൽ​സാ​ൽ​വ​ദോ​ർ -കൊ​ളം​ബി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.ഇ​തോ​ടെ ഒ​രു ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ ആ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    3:30 pm ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്-​ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ (ഗ്രൂ​പ് ഐ)

    3:30 pm ​ഉ​ഗാ​ണ്ട -ചി​ലി (ഗ്രൂ​പ് കെ)

    4:00 pm ​മാ​ലി -ഓ​സ്ട്രി​യ (ഗ്രൂ​പ് എ​ൽ)

    4:30 pm ഫ്രാ​ൻ​സ് -കാ​ന​ഡ (ഗ്രൂ​പ് കെ)

    5:45 pm ​യു.​എ​സ്.​എ -ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ (ഗ്രൂ​പ് ഐ)

    6:15 pm ​പ​രാ​ഗ്വേ -പ​നാ​മ (ഗ്രൂ​പ് ജെ)

    6:45 pm ​അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് -ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ (ഗ്രൂ​പ് ജെ)

    6:45 pm ​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ -ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് (ഗ്രൂ​പ് എ​ൽ)

    മ​ത്സ​ര ഫ​ലം

    ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് -ഹെ​യ്ത്തി (8-1)

    എ​ൽ​സാ​ൽ​വ​ദോ​ർ

    -കൊ​ളം​ബി​യ (0-0)

    ജ​ർ​മ​നി -ഉ​ത്ത​ര

    കൊ​റി​യ (1-1)

    ഈ​ജി​പ്ത്

    -വെ​നി​സ്വേ​ല (1-1)

    മെ​ക്സി​ക്കോ

    -ഐ​വ​റി കോ​സ്റ്റ് (1-0)

    സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്

    -ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ (0-0)

    ബ്ര​സീ​ൽ

    -ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ (4-0)

    സാം​ബി​യ

    -ഹോ​ണ്ടു​റ​സ് (5-2)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Haitififa under 17 world cupQatarNewsSports News
    News Summary - fifa under 17; Easy 8-1 win over Haiti
    Similar News
    Next Story
    X