Madhyamam
    Football
    15 Nov 2025 12:31 PM IST
    15 Nov 2025 12:31 PM IST

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ വ​മ്പ​ന്മാ​രു​ടെ വി​ജ​യം

    പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, മാ​ലി പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക്
    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ വ​മ്പ​ന്മാ​രു​ടെ വി​ജ​യം
    പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ താ​രം അ​നി​സി​യോ കാ​ബ്ര​ലി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ആ​സ്പ​യ​ർ മൈ​താ​ന​ത്ത് പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ താ​രം അ​നി​സി​യോ കാ​ബ്ര​ലി​ന്റെ സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ (2-1) പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​ന് അ​നാ​യാ​സ ജ​യം. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ടീ​ളം അ​ഞ്ച് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള യു​വ​താ​രം അ​നി​സി​യോ കാ​ബ്ര​ലി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സി​സ​ർ ക​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ്കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ട്ട് മി​നി​റ്റി​നു​ശേ​ഷം ബെ​ൽ​ജി​യം ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ലൂ​ക്ക ബ്ര​ഗ്മാ​ൻ​സി​നെ ബാ​ക്ക്-​പാ​സി​ലൂ​ടെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ര​ണ്ടാം ഗോ​ളും യു​വ​താ​രം നേ​ടി. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​മു​മ്പു​ത​ന്നെ റൊ​മാ​രി​യോ കു​ൻ​ഹ​യി​ലൂ​ടെ ബെ​ൽ​ജി​യം ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യം പോ​രാ​ട്ടം ക​ന​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷേ പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ഗോ​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ മി​ക​ച്ച ടീം ​പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന് ഈ​ജി​പ്തി​നെ​തി​രെ (3-1) തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള വി​ജ​യം. നെ​വി​യോ ഷെ​റ​ർ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്തേ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് 58ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ടീം ​ഗോ​ളു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ആ​സ്പ​യ​ർ മൈ​താ​ന​ത്ത് പി​റ​ന്നു. ഏ​ത​ൻ ബ്രൂ​ച്ച​സ് ആ​ണ് ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ൽ ജി​ൽ സ്റ്റീ​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​തോ​ടെ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ അ​ന​സ് റോ​ഷ്ദി ഈ​ജി​പ്തി​നു​വേ​ണ്ടി ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി.

    കൊ​ളം​ബി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​ന് എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന്റെ വി​ജ​യം. അ​ന്റോ​യി​ൻ വ​ലേ​റോ (14), പി​യ​റി മൗ​ൻ​ഗു​വെ​ങ്ഗു (90+4) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഫ്രാ​ൻ​സി​നു​വേ​ണ്ടി വി​ജ​യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

    മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ സാം​ബി​യ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി (3-1) ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ മാ​ലി പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. 51ാം മി​നി​റ്റി​ൽ റെ​യ്മ​ണ്ട് ബോം​ബ മാ​ലി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഗോ​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് സ്കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 63ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സി​മ്യൂ​ട്ട് സാം​ബി​യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി തി​രി​ച്ച് ഗോ​ള​ടി​ച്ച് പോ​രാ​ട്ടം ക​ടു​പ്പി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ക​ളി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം മാ​ലി​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ സാം​ബി​യ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. സെ​യ്ഡൗ ഡെം​ബെ​ലെ (85), കെ​യ്റ്റ (90+2) എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഗോ​ളു​ക​ൾ സാം​ബി​യ​യു​ടെ വ​ല കു​ലു​ക്കി മാ​ലി​യെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു.



    മ​ത്സ​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ

    സാം​ബി​യ - മാ​ലി (1-3)

    പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ -ബെ​ൽ​ജി​യം (2-1)

    സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് -ഈ​ജി​പ്ത് (3-1)

    ഫ്രാ​ൻ​സ് -കൊ​ളം​ബി​യ (2-0)

    അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് -കാ​ന​ഡ

    അ​മേ​രി​ക്ക -മെ​ക്സി​കോ

    ബ്ര​സീ​ൽ -പ​രാ​ഗ്വേ

    ഇന്ന​െത്ത മത്സരങ്ങൾ

    3:30 pm സെ​ന​ഗ​ൽ - യു​ഗാ​ണ്ട

    3:30 pm ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ -ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്

    4:00 pm ഇ​റ്റ​ലി -ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്

    4:30 pm ജ​പ്പാ​ൻ -സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക

    5:45 pm ജ​ർ​മ​നി -ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ

    6:15 pm വെ​ന​സ്വേ​ല -ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ

    6:45 pm ഓ​സ്ട്രി​യ -തു​നീ​ഷ്യ

    6:45 pm ക്രൊ​യേ​ഷ്യ -ഉ​സ്ബ​കി​സ്ഥാ​ൻ


