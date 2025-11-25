Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    date_range 25 Nov 2025 11:30 AM IST
    date_range 25 Nov 2025 11:31 AM IST

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; ഓ​സ്ട്രി​യ​ൻ തേ​രോ​ട്ടം, ഇ​റ്റ​ലി​ക്കെ​തി​രെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന് ജ​യം

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17; ഓ​സ്ട്രി​യ​ൻ തേ​രോ​ട്ടം, ഇ​റ്റ​ലി​ക്കെ​തി​രെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന് ജ​യം
    ഫിഫ അണ്ടർ 17 സെമി ഫൈനലിൽ ഇറ്റലിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഓസ്ട്രിയൻ താരങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദം

    ദോ​ഹ: കൗ​മാ​ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ തോ​ൽ​വി​യ​റി​യാ​തെ ഓ​സ്ട്രി​യ​ൻ തേ​രോ​ട്ടം. ജൊ​ഹാ​ന​സ് മോ​സ​ർ നേ​ടി​യ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​ക​ളു​ടെ മി​ക​വി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി​ക്കെ​തി​രെ (2-0) ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ജ​യ​വു​മാ​യി ഓ​സ്ട്രി​യ ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വ​ശ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കി.അ​റ്റാ​ക്കി​ങ് മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ ജൊ​ഹാ​ന​സ് മോ​സ​ർ ഓ​സ്ട്രി​യ​ക്ക് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ വി​ജ​യ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​റ്റ​ലി​ക്കെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ മോ​സ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം എ​ട്ടു ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ നേ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​റ്റ​ലി​ക്കെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ജൊ​ഹാ​ന​സ്

    മോ​സ​ർ


    ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ, സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തോ​ടെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളു​ക​ളൊ​ന്നും നേ​ടാ​നാ​കാ​തെ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​റ്റ​ലി നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഗോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷേ, വ​ല കു​ലു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ഓ​സ്ട്രി​യ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ക​ളി തു​ട​ങ്ങി 12 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ഓ​സ്ട്രി​യ മി​ക​ച്ച ടീം ​വ​ർ​ക്കി​ലൂ​ടെ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ജേ​ക്ക​ബ് വെ​ർ​ണ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ജൊ​ഹാ​ന​സ് മോ​സ​റി​ന് പാ​സ് ന​ൽ​കു​ന്നു, പാ​സ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച മോ​സ​ർ ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ അ​ല​സ്സാ​ണ്ട്രോ ലോം​ഗോ​ണി​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ബാ​ൾ വ​ല​യി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി വ​ന്ന വ​ലേ​രി​യോ മ​ക്ക​റോ​ണി ഇ​റ്റ​ലി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ​മ​നി​ല ഗോ​ളി​നാ​യി ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ഫ​ല​മാ​യി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ താ​രം ബെ​നി​റ്റ് ബൊ​റാ​സി​യോ റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ ഇ​റ്റ​ലി കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ഫ്രീ​കി​ക്ക് മോ​സ​ർ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ ഓ​സ്ട്രി​യ​യു​ടെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​വി​യ​റി​യാ​ത്ത ഓ​സ്ട്രി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​കും ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ക.

