Madhyamam
    Football
    Posted On
    27 Aug 2025 10:16 PM IST
    Updated On
    27 Aug 2025 10:18 PM IST

    വടിയെടുത്ത് ഫിഫ; ഒക്ടോബർ 30നകം ഭരണഘടനയായില്ലെങ്കിൽ അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷനെ വിലക്കും

    വടിയെടുത്ത് ഫിഫ; ഒക്ടോബർ 30നകം ഭരണഘടനയായില്ലെങ്കിൽ അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷനെ വിലക്കും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​സ​ന്ധി’ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​ന​വു​മാ​യി ഫി​ഫ​യും ഏ​ഷ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന​കം പു​തു​ക്കി​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ല​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഭീ​ഷ​ണി. വി​ല​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും അ​​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. 2036ലെ ​ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ മോ​ഹ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കും.

    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ക​ല്യാ​ൺ ചൗ​ബേ​ക്ക് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26ന് ​അ​യ​ച്ച ര​ണ്ടു പേ​ജ് ക​ത്തി​ലാ​ണ് ഫി​ഫ​യും എ.​എ​ഫ്.​സി​യും ന​ട​പ​ടി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 2017 മു​ത​ൽ വി​ഷ​യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​യി​ട്ടും ഇ​തു​വ​രെ തീ​ർ​പ്പി​ലെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ന്നു വീ​ണ്ടും പ​ര​​മോ​ന്ന​ത​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    പു​തു​ക്കി​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അം​ഗീ​കാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ഫി​ഫ​യു​ടെ​യും എ.​എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ​യും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​ക്കു​ക, ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഫി​ഫ ക​ത്തി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. ഈ ​സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ഫി​ഫ ചീ​ഫ് മെം​ബ​ർ ​അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ൽ​ഖാ​ൻ മ​മ്മ​ദോ​വും എ.​എ​ഫ്.​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​ഹി​ദ് ക​ർ​ദാ​നി​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യ​ല്ല, ഫി​ഫ വി​ല​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം സു​പ്രീം കോ​ട​തി നി​യ​മി​ച്ച താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ​മി​തി​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലാ​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ 2022 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യം 75ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ നി​ൽ​ക്കെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വി​ല​ക്ക് പ​ക്ഷേ, ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ​മി​തി പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് പു​തി​യ സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. അ​ന്ന് ബൈ​ച്ചൂ​ങ് ഭൂ​ട്ടി​യ​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ക​ല്യാ​ൺ ചൗ​ബേ ത​ല​​പ്പ​ത്തെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും

    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും വാ​ണി​ജ്യ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡും (എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഡി.​എ​ൽ) ത​മ്മി​ലെ മാ​സ്റ്റ​ർ റൈ​റ്റ്സ് ക​രാ​ർ (എം.​ആ​ർ.​എ) സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ന്നു വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് നി​ല​വി​ലെ ക​രാ​ർ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ന​ട​ത്താ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഡി.​എ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ മൂ​ന്ന് ക്ല​ബു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി. 11 ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ക്ല​ബു​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ ഇ​ട​പെ​ട്ട സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഡി.​എ​ല്ലും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം പ്രാ​ഥ​മി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

