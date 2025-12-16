Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 6:46 AM IST

    ഫി​ഫ ദ ​ബെ​സ്റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഇ​ന്ന്

    ഫി​ഫ ദ ​ബെ​സ്റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഇ​ന്ന്
    ദോ​ഹ: ക​ല​ണ്ട​ർ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ള​റെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ഫി​ഫ ദ ​ബെ​സ്റ്റ് പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വി​നെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യ​റി​യാം. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ‍യം 10.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കു​ക. മി​ക​ച്ച പു​രു​ഷ​താ​രം, വ​നി​ത​താ​രം, പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ, പ​രി​ശീ​ല​ക, ഗോ​ളു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ‍യ്ത ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​ർ, പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​രും വോ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ 28വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്.

    ബാ​ല​ൺ ഡി ​ഓ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ പി.​എ​സ്.​ജി സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബ​ലെ​യും ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യു​ടെ സ്പാ​നി​ഷ് വ​നി​ത താ​രം അ​യ്റ്റാ​ന ബോ​ൺ​മാ​റ്റി​യു​മാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ൽ മു​മ്പിൽ.

    ല​മീ​ൻ യ​മാ​ൽ (ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ), കി​ലി​യ​ൻ എം​ബാ​പ്പെ (റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ്), ഹാ​രി കെ​യ്ൻ (ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​ഹ് (ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​വാ​നു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം റ​യ​ലി​ന്റെ വി​നീ​ഷ്യ​സ് ജൂ​നി​യ​റും ബാ​ഴ്സ​യു​ടെ ബോ​ൺ​മാ​റ്റി​യു​മാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

