ഏഷ്യൻ വോട്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇൻഫന്റീനോ ടോക്യോയിലേക്ക്; വിവാദത്തിൽ കൗൺസിലിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ നിർണായക നീക്കം

ഏഷ്യൻ വോട്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇൻഫന്റീനോ ടോക്യോയിലേക്ക്; വിവാദത്തിൽ കൗൺസിലിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ നിർണായക നീക്കംtext_fields
ടോക്കിയോ: രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (ഫിഫ) പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെ നാലാം ഊഴം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ഏഷ്യൻ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച് ജിയാനി ഇൻഫന്റീനോ. വരാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനുമായി (എ.എഫ്.സി) ഇൻഫന്റീനോ നടത്തുന്ന നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച ബുധനാഴ്ച ടോക്കിയോയിൽ നടക്കും.
ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ നടത്തിപ്പ് 4.2 ബില്യൺ യു.എസ് ഡോളറിന് വിൽക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് പറ്റിയ 'തെറ്റുകളിൽ' സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സൂറിച്ചിൽ ചേർന്ന 37 അംഗ ഫിഫ കൗൺസിലിനോട് ഇൻഫന്റീനോ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കടുത്ത എതിർപ്പുകളെ തുടർന്ന് ഈ വിവാദ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഏഷ്യൻ നേതാക്കളെ നേരിൽക്കണ്ട് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയന്തര ജപ്പാൻ സന്ദർശനം. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ടോക്കിയോയിലെ പ്രമുഖ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലാണ് എ.എഫ്.സി നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത; ഷെയ്ഖ് സൽമാന്റെ നിലപാട് നിർണായകം
ലോകകപ്പ് നടത്തിപ്പിനായി പുതിയ സബ്സിഡിയറി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഇൻഫന്റീനോയുടെ നീക്കത്തെ തുടക്കത്തിൽ ശക്തമായി എതിർത്ത വ്യക്തിയാണ് എ.എഫ്.സി പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് സൽമാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീഫ. എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് സൽമാൻ പിന്നീട് ഇൻഫന്റീനോയുമായി അനുനയത്തിലെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഫിഫയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് തുറന്നതും സ്വതന്ത്രവുമായ പുനഃപരിശോധന നടത്താമെന്ന ഇൻഫന്റീനോയുടെ വാഗ്ദാനവും ഇതിന് വഴിയൊരുക്കി.
എന്നാൽ, ഇൻഫന്റീനോയോടുള്ള സമീപനത്തിൽ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതികൾ ഒരൊറ്റ നിലപാടിലല്ല
- ഖത്തർ: 2022 ലോകകപ്പ് വേദിയായ ഖത്തർ ഇൻഫന്റീനോയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ജോർദാൻ: ഫിഫ തലവനെതിരെ പരസ്യമായ എതിർപ്പുമായി ജോർദാൻ രംഗത്തുണ്ട്.
- യൂറോപ്പ്: ഇൻഫന്റീനോയ്ക്കെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ എതിർപ്പ് ഉയർത്തുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് (യുവേഫ).
1974-ന് ശേഷം ഫിഫ പ്രസിഡന്റുമാർ തോറ്റിട്ടില്ല; ഭൂരിപക്ഷം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇൻഫന്റീനോ
അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് തയ്യാറാക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ 211 ഫിഫ അംഗങ്ങളിൽ പകുതിയിലധികം പേരുടെ പിന്തുണ ഇൻഫന്റീനോ ഇതിനകം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 87 രാജ്യങ്ങൾ ഇൻഫന്റീനോയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായോ പ്രാദേശിക കോൺഫെഡറേഷനുകൾ വഴിയോ പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1974-ന് ശേഷം സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഫ പ്രസിഡന്റും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന ചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമാണ്. നവംബർ 18-നാണ് പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ അഞ്ച് അംഗ അസോസിയേഷനുകളുടെ പിന്തുണയും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും സജീവ ഫുട്ബോൾ പ്രവർത്തന പരിചയവും വേണം.
ഫിഫയെക്കുറിച്ച് അടുത്ത കൗൺസിൽ യോഗം ഡിസംബർ 16-ന് ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ ചേരാനിരിക്കെ, ഏഷ്യൻ വോട്ടുകൾ പൂർണമായി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ടോക്കിയോ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ഇൻഫന്റീനോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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