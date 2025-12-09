Begin typing your search above and press return to search.
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, സി​റി​യ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ

    ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ, തു​നീ​ഷ്യ പു​റ​ത്ത്
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, സി​റി​യ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ
    എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ-​സി​റി​യ ഗ്രൂ​പ്ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ എ ​ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ഫ​ല​സ്തീ​നും സി​റി​യ​യും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​രു വി​ജ​യ​വും ര​ണ്ട് സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി അ​ഞ്ചു പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്.ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പോ​രാ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ​ഖാ​ക്ക് എ​ടു​ത്ത കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​തി​നെ​ട്ടാം ന​മ്പ​ർ താ​രം സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ബ്രേ​ക് സ്വ​ന്തം പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​മ​നി​ല എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​ധി​ക​സ​മ​യ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ക​ളി​യു​ടെ ഗ​തി​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി​യു​ടെ അ​ധി​ക​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ തു​നീ​ഷ്യ​യെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ചു. ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന് പി​റ​കി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് തു​നീ​ഷ്യ​യെ മെ​രു​ക്കി​യ​ത്. സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ൽ പ​ത​റാ​തെ ക​രു​ത്തോ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ചു.

    ഹ​മ​ദ് ഹം​ദാ​നും സെ​യ്ദ് ഖു​ൻ​ബാ​റും ഓ​രോ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി തു​നീ​ഷ്യ​യെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.സി​റി​യ​യു​മാ​യു​ള്ള ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ തു​നീ​ഷ്യ​യെ​യും ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും സ​മ​നി​ല​യി​ലും ത​ള​ച്ച് സി​റി​യ​യും ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫ​ല​സ്തീ​നു​മാ​യു​ള്ള ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്.എ​ന്നാ​ൽ, ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു ഗോ​ളി​ന് കി​ഴ​ട​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും നാ​ലു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള തു​നീ​ഷ്യ​യും ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി. ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ആ​ണ് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്.

