Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്;...
    Football
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 11:10 AM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; ഇ​റാ​ഖി​ന് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം; അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച് സു​ഡാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ ഇ​റാ​ഖി​ന് (2-1) വി​ജ​യം
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; ഇ​റാ​ഖി​ന് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം; അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച് സു​ഡാ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ -ഇ​റാ​ഖ് ക​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​റാ​ഖ് (2-1) ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി. ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​റാ​ഖ് ലീ​ഡെ​ടു​ത്ത​ത് ബ​ഹ്റൈ​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ല​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​ത്താം മി​നു​റ്റി​ൽ ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ ഐ​മ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ എ​ടു​ത്ത ഷോ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ലു​ത്ഫ​ല്ല ക്ലി​യ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ഓ​ൺ ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​റാ​ഖ് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. ഇ​തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ലു​ത്ഫ​ല്ല മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഒ​മ​ർ സ​ലിം ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി.. എ​ന്നാ​ൽ ക​ളി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം​വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​ക​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ സ​യ്യി​ദ് ഹാ​ഷി​മി​ലൂ​ടെ 79ാം മി​നു​റ്റി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​ഖ​ലാ​സാ​യി​യു​ടെ മി​ക​ച്ച ക്രോ​സ് ഹാ​ഷി കൃ​ത്യ​മാ​യി വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ, സ​മ​നി​ല ഗോ​ളി​നാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ വീ​ണ്ടും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടി​ല്ല. അ​തി​നി​ടെ ഇ​ബ്റാ​ഹീം അ​ൽ​ഖ​ത​ൽ റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ, നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച് സു​ഡാ​ൻ.

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് അ​ൾ​ജീ​രി​യ -സു​ഡാ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്


    10ാം മി​നു​റ്റി​ൽ സു​ഫി​യാ​ൻ ബെ​ൻ​ഡെ​ബ്ക ഒ​രു ഹെ​ഡ്ഡ​റി​ലൂ​ടെ​യും 25ാം മി​നു​റ്റി​ൽ ആ​ദി​ൽ ബൗ​ൾ​ബി​ന​യു​ടെ ഒ​രു ഷോ​ട്ടും സു​ഡാ​ൻ ഗോ​ൾ വ​ല ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​നൂ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​നൂ​ർ ആ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ദ്യ പ​കു​തി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് അ​ൾ​ജീ​രി​യ​ൻ സ്‌​ട്രൈ​ക്ക​ർ ആ​ദം ഉ​നാ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ർ​ഡും ക​ണ്ട് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ അ​ൾ​ജീ​രി​യ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യി. പി​ന്നീ​ട് ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ൽ ക​ളി​യു​ടെ ഗ​തി പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും മാ​റു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കാ​ഴ്ച. പ​ത്തു​പേ​രു​മാ​യി ക​ളി​ച്ച അ​ൾ​ജീ​രി​യ​ക്കെ​തി​രെ സു​ഡാ​ൻ, പ​ന്ത് കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ച് ക​ളി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മെ​റ്റെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ൽ​റാ​സി​ഗ് യാ​ക്കൂ​ബ് സു​ഡാ​നാ​യി ശ്ര​മം ന​ട​ത്തെ​യെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷെ വി​ഫ​ല​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ൾ​ജീ​രി​യ​ക്കെ​തി​രെ അ​വ​സ​രം കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ഗോ​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സു​ഡാ​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്ത് സു​ഡാ​ന്റെ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ൾ​ജീ​രി​യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.


    ഇന്നത്തെ മത്സരം

    5.30: ഫലസ്തീൻ -തുണീഷ്യ

    8.00: സിറിയ -ഖത്തർ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iraqSudanAlgeriaFIFA Arab Cup
    News Summary - FIFA Arab Cup; Iraq wins; Sudan draws with Algeria
    Similar News
    Next Story
    X