Madhyamam
    Football
    28 Sept 2025 11:49 AM IST
    28 Sept 2025 11:49 AM IST

    വീണ്ടുമെത്തുന്നു, കളിയുത്സവക്കാലം; ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്, അ​ണ്ട​ർ 17 സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്സ്, വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ​ കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബിൻ അഹ്മദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബിൻ അഹ്മദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ. ന​വം​ബ​ർ -ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ​യും അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ​യും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്സ്, വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ദോ​ഹ​യി​ലെ 974 സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പു മ​ന്ത്രി​യും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി (എ​ൽ.​ഒ.​സി) ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബിൻ അഹ്മദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.



    അ​ൽ വാ​ഹ ഫോ​ർ കാ​ർ​സ്, മീ​ഡി​യ സി​റ്റി ഖ​ത്ത​ർ, വോ​ഡ​ഫോ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ, ജി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​സി, അ​സ്പെ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ. പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മെ​ന്നും ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ​തി​നെ​ട്ടു വ​രെ​യാ​ണ് ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്. ആ​റു ലോ​ക​ക​പ്പ് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2021ലാ​യി​രു​ന്നു അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​യ​ത്. പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫി​ഫ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2025, 2029, 2033 സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലെ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ഫി​ഫ നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ 27 വ​രെ​യാ​ണ് ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025 മു​ത​ൽ 2029 വ​രെ ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ സ്ഥി​രം വേ​ദി​യാ​യി ഖ​ത്ത​റി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നെ 2025 മു​ത​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ഇ​വ​ന്റാ​ക്കി മാ​റ്റി​യും ടീ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 24ൽ ​നി​ന്ന് 48ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യു​മാ​ണ് കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള​യെ ഫി​ഫ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഫൈ​ന​ലി​ന് വേ​ദി​യാ​കും. 2023 ന​വം​ബ​ർ -ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​യി അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. സു​പ്ര​ധാ​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് വീ​ണ്ടും കാ​ൽ​പ​ന്ത് ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

