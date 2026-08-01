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    Football
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 8:05 AM IST

    ഫിഫയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണ നീക്കം പാളി; കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ വിവാദ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു; ഇൻഫാന്റിനോയുടെ ഭരണം പ്രതിസന്ധിയിൽ

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    Gianni Infantino
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    ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ

    ജനീവ : ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളുടെ വാണിജ്യവകാശങ്ങൾ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിൽക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ (ഫിഫ) വിവാദ നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടു. അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കോൺഫെഡറേഷനുകളിൽ നിന്നും ശക്തമായ എതിർപ്പും പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫുട്ബോളിന്റെ ആത്മാവ് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് യുവേഫയും (UEFA) മറ്റ് വൻകര ഭരണസമിതികളും രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് ഫിഫ പിന്മാറാൻ നിർബന്ധിതരായത്.

    വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ്, ക്ലബ് ലോകകപ്പ് എന്നിവയുടെ വാണിജ്യപരമായ നടത്തിപ്പിനായി 'ഫിഫ ഫോർവേഡ് എന്റർപ്രൈസ്' എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു ഉപകമ്പനി രൂപവത്കരിക്കാനായിരുന്നു ഫിഫ രഹസ്യമായി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ഈ പുതിയ കമ്പനിയുടെ 20 ശതമാനം ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഏകദേശം 4.2 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 35,000 കോടിയിലധികം രൂപ) സമാഹരിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഫിഫയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഈ തുക അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചുനൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനമാണ് ഫിഫ മുന്നോട്ടുവെച്ചതെങ്കിലും, ഫുട്ബോൾ ലോകം ഈ നീക്കത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർത്തുതോൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

    ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തെ തന്നെ അപായപ്പെടുത്തുന്ന ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ യുവേഫ കടുത്ത നിലപാടെടുക്കുകയും ഫിഫ ടൂർണമെന്റുകൾ സമ്പൂർണമായി ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫുട്ബോളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്രയും ഗൗരവമേറിയ ഒരു നിർദ്ദേശം യാതൊരു ചർച്ചയുമില്ലാതെ രഹസ്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയാണെന്ന് യുവേഫ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നത് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് കനത്ത രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇൻഫാന്റിനോയുടെ മുതിർന്ന ഉപദേശകനായ കാർലോസ് കൊർഡെയ്റോ, ഇത് 'ഫുട്ബോളിനോടുള്ള കടുത്ത ചതിയാണെന്ന്' തുറന്നടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ചു. കൂടാതെ, ഫിഫയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസർ കെവിൻ ലമൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും ഇൻഫാന്റിനോ തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് പരസ്യമായി തുറന്നടിച്ചു. അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് കായിക ലോകത്തെ വിലയിരുത്തലുകൾ.

    ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനും (AFC) വടക്കെ-മധ്യ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ കോൺകകാഫും ഫിഫയുടെ നിലവിലുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ ഭരണസംവിധാനത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫിഫയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനങ്ങളും പ്രവർത്തനശൈലിയും ഫുട്ബോളിന്റെ അടിത്തറയായ കൂട്ടായ്മയെയും സുതാര്യതയെയും തകർക്കുന്നതാണെന്ന് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയെയും അന്തസ്സസത്തയെയും ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും പ്രമുഖ സംഘടനകളും കടുത്ത ആശങ്കയാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഫിഫയുടെയും പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയുടെയും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിശ്വാസ്യതയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിലവിലെ ആഗോള ഫുട്ബോൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



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    TAGS:FIFAuefaFIFA World CupafcFIFA President Gianni Infantino
    News Summary - ഫിഫയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണ നീക്കം പാളി; കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ വിവാദ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു, fifa-abandons-controversial-commercial-investment-plan-gianni-infantino
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