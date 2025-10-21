Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Oct 2025 11:55 PM IST
    21 Oct 2025 11:55 PM IST

    ഗോ​വ​യി​ൽ ഇ​ന്ന് ​അ​ൽ ന​സ്ർ പോരാട്ടം; മാ​നെ, ഫെ​ലി​ക്സ്, കൊ​മാ​ൻ ​ലോകോത്തര താരങ്ങൾ കളത്തിൽ

    അൽ നസ്ർ താരങ്ങൾ ഗോവയിൽ

    Listen to this Article

    മ​ഡ്ഗാ​വ്: പോ​ർ​ചു​ഗീ​സ് ഇ​തി​ഹാ​സം ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​നി​ര​യു​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ അ​ൽ ന​സ്ർ എ​ഫ്.​സി​യും ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ​യും ത​മ്മി​ലെ എ.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് 2 മ​ത്സ​രം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഫ​ട്ടോ​ർ​ഡ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ലോ​കോ​ത്ത​ര താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ദി​യോ മാ​നെ, ജാ​വോ ഫെ​ലി​ക്സ്, കി​ങ്സ്ലി കൊ​മാ​ൻ, ഇ​നി​ഗോ മാ​ർ​ട്ടി​നെ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ർ​ഗെ ജീ​സ​സ് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​സ്ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സൗ​ദി പ്രോ ​ലീ​ഗി​ലെ വ​മ്പ​ൻ ക്ല​ബ്ബും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ പോ​രാ​ടു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​ൻ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ.

    സൗ​ദി ​പ്രോ ​ലീ​ഗി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ല​ബി​നാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​വാ​റി​ല്ല. വി​ദേ​ശ ടൂ​റു​ക​ളി​ൽ താ​ര​ത്തി​ന് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രാ​റി​ലെ ധാ​ര​ണ. അ​ൽ ന​സ്റി​​ന്റെ​യും ഗോ​വ​യു​ടെ​യും മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ഫ​ട്ടോ​ർ​ഡ​യി​ലേ​ത്.

    ഗ്രൂ​പ് ‘ഡി’​യി​ൽ ര​ണ്ട് ക​ളി​യും ജ​യി​ച്ച ന​സ്ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണി​പ്പോ​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടി​ലും തോ​റ്റ് പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​തെ അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗോ​വ​ക്ക് നോ​ക്കൗ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​ച്ച ക​ളി​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. മാ​ച്ച് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളെ​ല്ലാം നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ചൂ​ട​പ്പം പോ​ലെ വി​റ്റ​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി 7.15നാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

