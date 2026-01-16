Begin typing your search above and press return to search.
    വേതനം കുറക്കാൻ സമ്മതിച്ച് എഫ്.സി ഗോവ താരങ്ങൾ

    വേതനം കുറക്കാൻ സമ്മതിച്ച് എഫ്.സി ഗോവ താരങ്ങൾ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നീ​ണ്ട അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ൽ അ​ടു​ത്ത മാ​സം പ​ന്തു​രു​ളാ​നി​രി​ക്കെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വേ​ത​നം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​തം മൂ​ളി ടീം ​ഇ​ന്ത്യ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ന്ദേ​ശ് ജിം​ഗാ​ന​ട​ക്കം താ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലാ​ണ് ധാ​ര​ണ​യാ​യ​തെ​ന്ന് ക്ല​ബ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ൻ​നി​ര താ​ര​ങ്ങ​ളും ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ വേ​ത​നം കു​റ​ക്കാ​മെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    ‘ഈ ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​ക്ല​ബ് എ​ന്നാ​ൽ, ക​ള​ത്തി​ലെ മ​ത്സ​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​പ​രി ചി​ല​താ​ണെ​ന്നാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​ർ പ​ക​രു​ന്ന വി​ശ്വാ​സം, അ​വ​ശ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​ച്ചു​ള്ള നി​ല​പാ​ട് എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ​ത്. ഈ ​ബാ​ഡ്ജി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റെ ന​ന്ദി​യു​ണ്ട്. ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ൽ നി​ങ്ങ​ള​ർ​പ്പി​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും ന​ന്ദി. ന​മു​ക്കൊ​ന്നി​ച്ച് മു​ന്നേ​റാം’ -ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സ​ന്ദേ​ശ് ജിം​ഗാ​ന് പു​റ​മെ ഉ​ദാ​ന്ത സി​ങ്, ബോ​റി​സ് സി​ങ് എ​ന്നി​വ​രും ഗോ​വ ടീ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ടീ​മാ​യ ബം​ഗ​ളു​രു എ​ഫ്.​സി ഉ​ട​മ പാ​ർ​ഥ് ജി​ൻ​ഡാ​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യി താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഇ​തേ നി​ർ​ദേ​ശം​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി വൈ​കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്ല​ബ് പൂ​ട്ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഭീ​ഷ​ണി. സു​നി​ൽ ഛേത്രി, ​ഗു​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു നി​ര. 2025-26 സീ​സ​ൺ ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സൂ​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ജി​ൻ​ഡാ​ലി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം.

    നേ​ര​ത്തേ മ​ത്സ​ര ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഡി.​എ​ൽ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ വാ​ണി​ജ്യ പ​ങ്കാ​ളി​യെ തേ​ടി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​രും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ല്ല. കാ​യി​ക മ​​ന്ത്രാ​ല​യം നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​നൊ​ടു​വി​ൽ 14 ക്ല​ബു​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​കി​ക്കോ​ഫി​ന് തീ​രു​മാ​ന​മാ​യ​ത്. ഒ​രു ടീ​മി​ന് 13 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് മൊ​ത്തം 91 ക​ളി​ക​ളാ​കും ഉ​ണ്ടാ​കു​ക. അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും. 25 കോ​ടി ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ലീ​ഗി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം തു​ക ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ക്ല​ബു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ധാ​ര​ണ. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അം​ഗീ​കാ​ര​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ക്വാ​ളി​ഫ​യ​ർ ​സ്​​പോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക് തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദേ​ശി​പ്പ​ട

    മും​ബൈ: ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടും വി​ദേ​ശി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടു​വി​ട​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ​യു​ടെ സ്പാ​നി​ഷ് ​മു​ന്നേ​റ്റ താ​രം ഇ​ക​ർ ഗ്വാ​ര​റ്റ്ക്സേ​ന​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ ടീം ​വി​ടു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ ക്ല​ബാ​യ പെ​ഴ്സി​ജാ​പ് ജെ​പാ​ര​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക്. മ​റ്റു സ്പാ​നി​ഷ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഡേ​വി​ഡ് ടി​മോ​ർ, ബോ​ർ​യ ഹെ​രേ​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ര​ത്തേ ടീം ​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    അ​ലാ​ഉ​ദ്ദീ​ൻ അ​ജാ​രി

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ട് വി​ജ​യി​യാ​യ നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റി​ന്റെ മൊ​റോ​ക്കോ താ​രം അ​ലാ​ഉ​ദ്ദീ​ൻ അ​ജാ​രി​യും ടീം ​വി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ ടീ​മാ​യ പെ​ഴ്സി​ജ ജ​ക്കാ​ർ​ത്ത​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് കൂ​ടു​മാ​റ്റം. എ​ഫ്.​എ.​ആ​ർ റ​ബാ​തി​ൽ​നി​ന്ന് 2024ൽ ​വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ടീ​മി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന 33കാ​ര​ൻ അ​ജാ​രി 41 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 39 ഗോ​ളും 15 അ​സി​സ്റ്റും കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഡ്യു​റാ​ൻ​ഡ് ക​പ്പ് കി​രീ​ട​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ടി​യ ടീ​മി​ന്റെ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ അ​ജാ​രി ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ​േപ്ല​ഓ​ഫി​ലും സൂ​പ​ർ ക​പ്പ് അ​വ​സാ​ന എ​ട്ടി​ലും ടീ​മി​നെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റി​ന്റെ സ്പാ​നി​ഷ് താ​രം ചെ​മ നൂ​ന​സ്, മും​ബൈ​യു​ടെ ജോ​ൻ ടൊ​റാ​ൽ, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ൽ​നി​ന്ന് യു​വാ​ൻ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​പ്പാ​ൻ താ​രം ഹി​രോ​ഷി ഇ​ബു​സു​കി എ​ന്നി​വ​രും ഈ ​മാ​സാ​ദ്യം ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ളി​ന്റെ ത​ന്നെ ഹാ​മി​ദ് അ​ഹ​ദാ​ദ് (മൊ​റോ​ക്കോ), മും​ബൈ സി​റ്റി​യു​ടെ ടി​റി (സ്​​പെ​യി​ൻ) എ​ന്നി​വ​രും ടീം ​വി​ടു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

