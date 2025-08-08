Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 3:56 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 3:56 PM IST

    ‘ഫലസ്തീന്റെ പെലെ’യെയും ഇസ്രായേൽ കൊന്നു

    മുൻ ഫലസ്തീൻ താരം സുലൈമാൻ അൽ ഉബൈദ് ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു
    ‘ഫലസ്തീന്റെ പെലെ’യെയും ഇസ്രായേൽ കൊന്നു
    ഗസ്സ: ലോകഫുട്ബാളിലെ എക്കാലത്തെയും ഇതിഹാസം സാക്ഷാൽ പെലെയുമായി ആരാധക ലോകം താരതമ്യപ്പെടുത്തിയ ‘ഫലസ്തീൻ ഫുട്ബാളിന്റെ പെലെ’ സുലൈമാൻ അൽ ഉബൈദ് ഇസ്രായേൽ ആ​ക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഫലസ്തീൻദേശീയ ടീമിനു വേണ്ടിയും ഗസ്സ, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ടീമുകൾക്കും കളിച്ച് മൈതാനത്ത് ഫലസ്തീൻ പോരാട്ടവീര്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമായ 41കാരൻ ഗസ്സയിലെ സഹായ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനായി വരി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്രാ​യേൽ സൈന്യം ആ​ക്രമിച്ച് ​കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആഗസ്റ്റ് ആറിന് ​ഗസ്സയിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിലായിരുന്നു ഈ മുൻ ഫുട്ബാളർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചത്.

    1984ൽ ജനിച്ച സുലൈമാൻ അൽ ഉബൈദ് ഗസ്സയിലെ ഏറ്റവും ആരാധകരുള്ള ഫുട്ബാളർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ​മധ്യനിരയിലെ ആക്രമണ ഫുട്ബാളുമായി ക്ലബ് കുപ്പായത്തിലും ദേശീയ ടീമിലുമായി ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ കളിശൈലി കണ്ടാണ് ആരാധകർ ​‘ഫലസ്തീന്റെ പെലെ’ എന്ന് വിളിച്ചത്. നിലവിൽ ഗസ്സയിലെ ലീഗ് ഫുട്ബാളിലും സജീവമായിരുന്നു സുലൈമാൻ ഉബൈദ്.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗസ്സയിലെ ഭക്ഷ്യ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ മക്കൾക്കൊപ്പം വരി നിൽക്കെയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം.

    പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേനയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്കിടയിലും, ഫലസ്തീന് ലോക ഫുട്ബാൾ ഭൂപടത്തിൽ മേൽവിലാസം കുറിക്കാൻ കരുത്തായ താരത്തിന്റെ ദാരുണാന്ത്യം ഫലസ്തീൻ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആരാധക​രെ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതകത്തിൽ ഫുട്ബാൾ ലോകവും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ‘ഫലസ്തീന്റെ പെലെയെയും അവർ കൊന്നു. ഈ വംശഹത്യ എത്രകാലും തുടരും’ -മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡ് താരം കൂടിയായ ഫ്രാൻസിന്റെ എറിക് കന്റോണ കുറിച്ചു.

    2007മുതൽ 2013വരെ ഫലസ്തീൻ ദേശീയ ടീമിനായി കളിച്ച സുലൈമാൻ അൽ ഉബൈദ് ഏഷ്യൻ കപ്പ്, പാൻ അറബ് ഗെയിംസ്, ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ട്, സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ ടീമിനായി 19 മത്സരങ്ങളിൽ ബൂട്ട് കെട്ടിയിരുന്നു. 2007മുതൽ 2023 വരെ നീണ്ടു നിന്ന ക്ലബ് കരിയറിൽ വിവിധ ടീമുകൾക്കായി 100ൽ അധികം ഗോളുകൾ നേടി.

    2010ലെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ യെമനെതിരെ നേടിയ സിസർ കട്ട് ഗോൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. സുലൈമാൻ അൽ ഉബൈദിന്റെ മരണത്തോടെ, ഗസ്സ മുനമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തിയ ഫുട്ബാൾ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം 220 ആയി. കായികതാരങ്ങളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും എണ്ണം 662 ആയി ഉയർന്നു. കളിക്കാർ, പരിശീലകർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ, റഫറിമാർ, ക്ലബ് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരടക്കം ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 321ആയി. മേയ് അവസാനം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഗസ്സ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സഹായ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്നവർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആ​ക്രമണങ്ങളിൽ 1300ഓളം പേർ ഇതിനകം കൊല്ലപ്പെട്ടു.

