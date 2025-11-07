യൂറോപ ലീഗ്: ആസ്റ്റൺവില്ലക്കും റയൽ ബെറ്റിസിനും റോമക്കും ജയംtext_fields
ലണ്ടൻ: യൂറോപ ലീഗ് ഫുട്ബാളിൽ ആസ്റ്റൺവില്ല, റയൽ ബെറ്റിസ്, റോമ, ബേസൽ, ഫ്രൈബർഗ്, സാൽസ്ബർഗ്, മിറ്റിലൻഡ്, സെൽറ്റവിഗോ, പനാതിനായ്കോസ്, സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ട്, ഫെറങ്ക്വാറോസ്, ജെങ്ക് ടീമുകൾ ജയം കണ്ടപ്പോൾ ബൊളോണ, നോട്ടിങ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്, പോർട്ടോ, ഫെനർബാഷെ എന്നിവ സമനിലയിൽ കുടുങ്ങി.
മകാബി തെൽഅവിവിനെയാണ് ആസ്റ്റൺവില്ല 2-0ത്തിന് തോൽപിച്ചത്. റയൽ ബെറ്റിസ് 2-0ത്തിന് ലിയോണിനെയും റോമ 2-0ത്തിന് റേഞ്ചേഴ്സിനെയും ബേസൽ 3-1ന് സ്റ്റുവ ബുകാറസ്റ്റിനെയും ഫ്രൈബർഗ് 3-1ന് നീസിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി. സാൽസ്ബർഗ്, 2-0ത്തിന് ഗോ എഹെഡ് ഇംഗിൾസിനെയും മിറ്റിലൻഡ് 3-1ന് സെൽറ്റികിനെയും സെൽറ്റവിഗോ 3-0ത്തിന് ഡൈനാമോ സഗ്രിബിനെയും പനാതിനായ്കോസ് 1-0ത്തിന് മാൽമോയെയും സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ട് 2-0ത്തിന് ഫെയ്നൂർദിനെയും ഫെറങ്ക്വാറോസ് 3-1ന് ലഡോഗോറെറ്റ്സിനെയും ജെങ്ക് 4-3ന് ബ്രാഗയെയും കീഴടക്കി. പോർട്ടോ-ഉൾട്രെക്റ്റ് കളി 1-1നും നോട്ടിങ്ഹാം-സ്റ്റം ഗ്രാസ്, ബൊളോണ-ബ്രാൻ, ഫെനർബാഷെ-വിക്ടോറിയ പ്ലാസൻ മത്സരങ്ങൾ ഗോൾരഹിതമായും അവസാനിച്ചു. നാല് റൗണ്ട് പൂർത്തിയായപ്പോൾ 12 പോയന്റുമായി ഡെന്മാർക് ക്ലബ് മിറ്റിലൻഡ് ആണ് മുന്നിൽ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register