Madhyamam
    Football
    date_range 7 Nov 2025 11:40 PM IST
    date_range 7 Nov 2025 11:40 PM IST

    യൂറോപ ലീഗ്: ആ​സ്റ്റ​ൺ​വി​ല്ല​ക്കും റ​യ​ൽ ബെ​റ്റി​സി​നും റോ​മ​ക്കും ജ​യം

    എ.എസ് റോമ ടീം അംഗങ്ങളുടെ വിജയാഘോഷം

    Listen to this Article

    ല​ണ്ട​ൻ: യൂ​റോ​പ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ൺ​വി​ല്ല, റ​യ​ൽ ബെ​റ്റി​സ്, റോ​മ, ബേ​സ​ൽ, ഫ്രൈ​ബ​ർ​ഗ്, സാ​ൽ​സ്ബ​ർ​ഗ്, മി​റ്റി​ല​ൻ​ഡ്, സെ​ൽ​റ്റ​വി​ഗോ, പ​നാ​തി​നാ​യ്കോ​സ്, സ്റ്റു​ട്ട്ഗാ​ർ​ട്ട്, ഫെ​റ​ങ്ക്‍വാ​റോ​സ്, ജെ​ങ്ക് ടീ​മു​ക​ൾ ജ​യം ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ബൊ​ളോ​ണ, നോ​ട്ടി​ങ്ഹാം ഫോ​റ​സ്റ്റ്, പോ​ർ​ട്ടോ, ഫെ​ന​ർ​ബാ​ഷെ എ​ന്നി​വ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി.

    മ​കാ​ബി തെ​ൽ​അ​വി​വി​നെ​യാ​ണ് ആ​സ്റ്റ​ൺ​വി​ല്ല 2-0ത്തി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. റ​യ​ൽ ബെ​റ്റി​സ് 2-0ത്തി​ന് ലി​യോ​ണി​നെ​യും ​റോ​മ 2-0ത്തി​ന് റേ​ഞ്ചേ​ഴ്സി​നെ​യും ബേ​സ​ൽ 3-1ന് ​സ്റ്റു​വ ബു​കാ​റ​സ്റ്റി​നെ​യും ഫ്രൈ​ബ​ർ​ഗ് 3-1ന് ​നീ​സി​നെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സാ​ൽ​സ്ബ​ർ​ഗ്, 2-0ത്തി​ന് ഗോ ​എ​ഹെ​ഡ് ഇം​ഗി​ൾ​സി​നെ​യും മി​റ്റി​ല​ൻ​ഡ് 3-1ന് ​സെ​ൽ​റ്റി​കി​നെ​യും സെ​ൽ​റ്റ​വി​ഗോ 3-0ത്തി​ന് ഡൈ​നാ​മോ സ​ഗ്രി​ബി​നെ​യും പ​നാ​തി​നാ​യ്കോ​സ് 1-0ത്തി​ന് മാ​ൽ​മോ​യെ​യും സ്റ്റു​ട്ട്ഗാ​ർ​ട്ട് 2-0ത്തി​ന് ഫെ​യ്നൂ​ർ​ദി​നെ​യും ഫെ​റ​ങ്ക്‍വാ​റോ​സ് 3-1ന് ​ല​ഡോ​ഗോ​റെ​റ്റ്സി​നെ​യും ജെ​ങ്ക് 4-3ന് ​ബ്രാ​ഗ​യെ​യും കീ​ഴ​ട​ക്കി. പോ​ർ​ട്ടോ-​ഉ​ൾ​ട്രെ​ക്റ്റ് ക​ളി 1-1നും ​നോ​ട്ടി​ങ്ഹാം-​സ്റ്റം ഗ്രാ​സ്, ബൊ​ളോ​ണ-​ബ്രാ​ൻ, ഫെ​ന​ർ​ബാ​ഷെ-​വി​ക്ടോ​റി​യ പ്ലാ​സ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത​മാ​യും അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. നാ​ല് റൗ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ 12 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഡെ​ന്മാ​ർ​ക് ക്ല​ബ് മി​റ്റി​ല​ൻ​ഡ് ആ​ണ് മു​ന്നി​ൽ.

    Show Full Article
