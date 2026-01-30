Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:55 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:55 PM IST

    യൂറോപ ലീഗ്: ജയത്തോടെ വില്ല, നോ​ക്കൗ​ട്ട് ചി​ത്ര​മാ​യി

    ല​ണ്ട​ൻ: ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റി യൂ​റോ​പ ലീ​ഗ് കി​രീ​ട സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​റം ന​ൽ​കി ആ​സ്റ്റ​ൺ വി​ല്ല. സാ​ൽ​സ്ബ​ർ​ഗി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന ശേ​ഷം മൂ​ന്നെ​ണ്ണം അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി​യാ​ണ് വി​ല്ല ഗം​ഭീ​ര തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പോ​യി​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തു​ള്ള ടീം ​നേ​ര​ത്തെ നോ​ക്കൗ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 36 ടീ​മു​ക​ളു​ള്ള പോ​യി​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ലി​യോ​ണാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്. മി​ഡ്റ്റി​ലാ​ൻ​ഡ്, റ​യ​ൽ ബെ​റ്റി​സ്, പോ​​ർ​ട്ടോ, ബ്രാ​ഗ, ഫ്രീ​ബ​ർ​ഗ്, റോ​മ ടീ​മു​ക​ളും നേ​രി​ട്ട് നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​​​േപ്ല​ഓ​ഫി​ൽ ഡൈ​നാ​മോ സാ​ഗ്രെ​ബ് ജെ​ങ്കി​നെ​യും കെ​ൽ​റ്റി​ക് സ്റ്റു​ട്ട്ഗ​ർ​ട്ടി​നെ​യും നോ​ട്ടി​ങ്ഹാം ഫെ​ന​ർ​​ബാ​ഷെ​യെ​യും നേ​രി​ടും.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ​പ്ലേഓ​ഫ് ചി​ത്ര​മാ​യി

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ​േപ്ല​ഓ​ഫി​ൽ റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​ന് എ​തി​രാ​ളി ബെ​ൻ​ഫി​ക്ക. ന്യൂ​കാ​സി​ലി​ന് ക​ര​ബാ​ഗും പി.​എ​സ്.​ജി​ക്ക് ഫ്ര​ഞ്ച് ലീ​ഗി​ലെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യ ലി​ലെ​യും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​കും. ന്യൂ​കാ​സി​ൽ- ക​ര​ബാ​ഗ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ചെ​ൽ​സി​യോ ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യോ ആ​കും അ​വ​സാ​ന 16ൽ ​എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ക.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ​േപ്ല​ഓ​ഫ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ബോ​ഡോ/​ഗ്ലിം​റ്റ് Vs ഇ​ന്റ​ർ മി​ലാ​ൻ

    ബെ​ൻ​ഫി​ക്ക Vs റ​യ​ൽ മാ​ഡ്രി​ഡ്

    മൊ​ണാ​ക്കോ Vs പി.​എ​സ്.​ജി

    ഖ​രാ​ബാ​ഗ് Vs ന്യൂ​കാ​സി​ൽ

    ഗ​ലാ​റ്റ​സ​രാ​യ് Vs യു​വ​ന്റ​സ്

    ക്ല​ബ് ബ്രൂ​ഗെ Vs അ​ത്‍ല​റ്റി​കോ മ​ഡ്രി​ഡ്

    ബൊ​റൂ​സി​യ ഡോ​ർ​ട്ട്മു​ണ്ട് Vs അ​റ്റ​ലാ​ന്റ

    ഒ​ളി​മ്പി​യാ​ക്കോ​സ് Vs ബ​യേ​ർ ലെ​വ​ർ​കൂ​സ​ൻ

