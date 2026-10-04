ക്രൊയേഷ്യൻ വലയിൽ ഏഴടിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പട; ഇരട്ട ഗോളുമായി കെയ്നും സാക്കയുംtext_fields
റിയേക്ക: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കൂറ്റൻ ജയം. റിയേക്കയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഏഴ് ഗോളുകൾക്കാണ് തോമസ് ടുഷേലിന്റെ ടീം ക്രൊയേഷ്യയെ തകർത്തുവിട്ടത്. ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ, ബുകായോ സാക്ക എന്നിവരാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വമ്പൻ ജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്.
ഈ വിജയത്തോടെ നേഷൻസ് ലീഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ട് ജയം സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിലെ രണ്ട് ഗോളുകളോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഹാരി കെയ്നിന്റെ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 89 ആയി ഉയർന്നു. പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഷേലിന് കീഴിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണിത്. ഒരു ഗോൾ നേടുകയും മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്ത റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയമായി. ആന്റണി ഗോർഡൻ, പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മോർഗൻ റോജേഴ്സ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് ഗോളുകൾ നേടിയത്.
എട്ടാം മിനിറ്റിൽ ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് കെയ്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. 21-ാം മിനിറ്റിൽ ബെല്ലിങ്ഹാം ലീഡുയർത്തി. 39-ാം മിനിറ്റിൽ ജാരെൽ ക്വാൻസയുടെ ക്രോസിൽ നിന്ന് മികച്ചൊരു ഹെഡറിലൂടെ ഗോർഡനും വലകുലുക്കി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് സാക്കയും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 4-0ന് മുന്നിലെത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ആക്രമണം തുടർന്നു. 53-ാം മിനിറ്റിൽ ആൻഡേഴ്സന്റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് കെയ്ൻ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടി. 68-ാം മിനിറ്റിൽ ക്രൊയേഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവിൽ നിന്ന് സാക്കയും വലകുലുക്കി. 87-ാം മിനിറ്റിൽ ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് മോർഗൻ റോജേഴ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗോൾപ്പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി.
2025-ൽ ഫ്രാൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യൻ ആരാധകർ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഈ മത്സരം നടന്നത്. ആറായിരത്തോളം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും 100 ഇംഗ്ലണ്ട് ആരാധകർക്കും മാത്രമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നത്.
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