    Football
    Football
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 10:48 PM IST

    ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇതിഹാസം ഇല്യാസ് പാഷ അന്തരിച്ചു

    ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇതിഹാസം ഇല്യാസ് പാഷ അന്തരിച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: രാ​ജ്യം ക​ണ്ട മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളും ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ ഫുട്ബാൾ ഇ​തി​ഹാ​സ​വു​മാ​യ ഇ​ല്യാ​സ് പാ​ഷ അ​ന്ത​രി​ച്ചു. 61 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. അ​ർ​ബു​ദ ബാ​ധി​ത​നാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന പാ​ഷ വ​ട​ക്ക​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ വ​യ​ലി​ക്കാ​വ​ലി​ലെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് അ​ന്ത്യ​ശ്വാ​സം വ​ലി​ച്ച​ത്.

    1987ൽ ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് ബ​ൾ​ഗേ​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന നെ​ഹ്റു ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ‍യി​രു​ന്നു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം. 1991ലെ ​നെ​ഹ്റു ക​പ്പ്, സാ​ഫ് ക​പ്പ്, 1992 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ഴ്സി​യ​ണി​ഞ്ഞു റൈ​റ്റ് വി​ങ് ബാ​ക്കാ​യ പാ​ഷ. 1989ൽ ​കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ളി​ലു​മെ​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ച് വീ​തം ക​ൽ​ക്ക​ട്ട ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗ്, ഐ.​എ​ഫ്.​എ ഷീ​ൽ​ഡ്, നാ​ല് ഡ്യൂ​റ​ൻ​ഡ് ക​പ്പ്, ര​ണ്ട് റോ​വേ​ഴ്സ് ക​പ്പ്, ഒ​രു ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി 30ഓ​ളം കി​രീ​ട​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യ വാ​യ് വാ​യ് ക​പ്പ് കി​രീ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ളി​നെ ന​യി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ​യും ബം​ഗാ​ളി​നെ​യും സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി​യി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്തു. ബം​ഗാ​ളി​നാ​യി ര​ണ്ട് കി​രീ​ട​ങ്ങ​ളും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:east bengalpasses awayIlyas Pasha
    News Summary - East Bengal legend Ilyas Pasha passes away
