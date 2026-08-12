Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഅർജന്‍റീന ടീമിനെ...
    Football
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 7:48 AM IST

    അർജന്‍റീന ടീമിനെ എത്തിക്കാമെന്ന്​ കത്തയച്ചതും സ്പോൺസറോ..​?

    text_fields
    bookmark_border
    argentina
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടീ​മി​നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത് പി​ന്നീ​ട്​ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യി എ​ത്തി​യ ക​മ്പ​നി ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന സം​ശ​യ​വും കാ​യി​ക വ​കു​പ്പ്​ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ‘ഗോ​ട്ട് ആ​ഡ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ’ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് 2023 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ‍ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ആ​ദ്യം ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്. അ​തി​ന് 20 ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു മൂ​ല​ധ​ന​മെ​ന്നും ആ ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്​ കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി മെ​സ്സി​യെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​മെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ച​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യെ​ത്തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ അ​തേ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​മാ​ണ് ആ​ദ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലും കാ​യി​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. ടെ‍ൻ​ഡ​റി​ല്ലാ​തെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി സ്പോ​ൺ​സ​റെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ട്. ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന അ​തി​വേ​ഗ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന വ​രും എ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം ആ​ധി​കാ​രി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ടീം ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഫി​ഫ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ഫി​ഫ അം​ഗീ​കാ​ര​മോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​യോ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ക​മ്പ​നി​യും സ​ർ​ക്കാ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നീ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന വി​വ​ര​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala sportsV AbdurahimanArgentina Football TeamReporter Broadcasting Company
    News Summary - Did the Sponsor Also Send the Letter Offering to Bring the Argentina Team? Sports Department Special Secretary's Report Reveals Serious Findings
    Similar News
    Next Story
    X