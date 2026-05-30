    date_range 30 May 2026 9:40 PM IST
    date_range 30 May 2026 9:40 PM IST

    ആർനെ സ്ലോട്ടിന്റെ പടിയിറക്കം; ലിവർപൂൾ വൈകിപ്പോയോ?

    ലിവർപൂൾ: ലിവർപൂൾ കോച്ച് ആർനെ സ്ലോട്ടിന്റെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ചർച്ചയാകുന്നത് ഒരേയൊരു ചോദ്യമാണ്: ഈ തീരുമാനം നേരത്തെ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ? 2024-25 സീസണിൽ ലിവർപൂളിനെ പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ കോച്ചിനോട് ക്ലബ് നീതികേട് കാട്ടിയെന്ന വാദങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും, മൈതാനത്തെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കഥയാണ്.

    നവംബർ മുതൽ തന്നെ ലിവർപൂളിന്റെ പ്രകടനം താഴേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ക്ലബിന്റെ 71 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ടീം കടന്നുപോയത്. പ്രതിരോധത്തിലെ പാളിച്ചകളും സെറ്റ് പീസുകളിൽ നിന്ന് വഴങ്ങിയ ഗോളുകളും പരിഹരിക്കാൻ സ്ലോട്ടിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ഘട്ടത്തിലും ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല.

    ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ

    കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ കിരീട നേട്ടത്തിന് ശേഷം ടീമിലുണ്ടായ തകർച്ച അതിവേഗമായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് സലാഹുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന താരങ്ങളുടെ അതൃപ്തി ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ബ്രെന്റ്‌ഫോർഡിനെതിരായ മത്സരത്തിന് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക് മൈതാനത്ത് തനിച്ചിരുന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ടീമിന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയുടെ നേർചിത്രമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹതാരം ഡിയോഗോ ജോട്ടയുടെ അകാല വിയോഗം ടീമിനെ മാനസികമായി തളർത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എന്നാൽ, അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആ ദുരന്തത്തെ ലിവർപൂളിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിനുള്ള ന്യായീകരണമായി കാണാൻ കഴിയില്ല.

    ദുർബലമായ പ്രതിരോധം

    പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ശാരീരികമായ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ സ്‌ലോട്ടിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. റോയ് കീനിനെ പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ ലിവർപൂളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് "ഏവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാവുന്ന ടീം" എന്നാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സ്‌ലോട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു. ജനുവരിയിൽ തന്നെ സ്‌ലോട്ടിനെ മാറ്റി സാബി അലോൺസെയെ കൊണ്ടുവരാൻ ലിവർപൂളിന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. അത് മുതലാക്കാതിരുന്നത് ക്ലബിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ഇനി സ്‌ലോട്ടിനെ തുടരാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ എറിക് ടെൻ ഹാഗിന് സംഭവിച്ചത് ലിവർപൂളിനും സംഭവിക്കുമായിരുന്നു.

