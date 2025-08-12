Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Aug 2025 11:45 PM IST
    date_range 12 Aug 2025 11:45 PM IST

    അ​ണ്ട​ർ 20 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യെ ന​യി​ച്ച​ത് ദേ​വ​ഗി​രി​യു​ടെ ശു​ഭാ​ൻ​ഗി

    അ​ണ്ട​ർ 20 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യെ ന​യി​ച്ച​ത് ദേ​വ​ഗി​രി​യു​ടെ ശു​ഭാ​ൻ​ഗി
    ശു​ഭാ​ൻ​ഗി സിങ് 

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 20 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് വ​നി​ത ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​നെ ന​യി​ച്ച​ത് ദേ​വ​ഗി​രി സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്സ് കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ശു​ഭാ​ൻ​ഗി സിങ് സ​തീ​ഷ്. കോ​ള​ജി​ലെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ് സ്പോ​ർ​ട്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ശു​ഭാ​ൻ​ഗി ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ താ​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ൺ​ഗാ​ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​ണ്. ഗോ​കു​ലം ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മ​ൻ ലീ​ഗി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് താ​രം.

    നീ​ണ്ട 20 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​ത്. മ്യാ​ൻ​മ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ര​ണ്ടു ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ അ​വ​സാ​ന മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ മ്യാ​ൻ​മ​റി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി(1-0). താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ്. സ​തീ​ഷ് സി​ങ്ങി​ന്റെ​യും ഗ്യാ​ൻ​മ​തി സി​ങ്ങി​ന്റെ​യും ഇ​ള​യ മ​ക​ളാ​ണ് ശു​ഭാ​ൻ​ഗി.

    TAGS:indian footballFootball NewsShubhangiU20 Womens Asia CupGokulam FC
