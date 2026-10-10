ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ; ക്യാമ്പ് വിട്ടതിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്‍

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ; ക്യാമ്പ് വിട്ടതിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്text_fields
യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഡെൻമാർക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി അനുവാദമില്ലാതെ ദേശീയ ക്യാമ്പ് വിട്ട പോർച്ചുഗൽ നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കോച്ച് ജോർജ് ജീസസുവുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് 41 കാരനായ താരം ക്യാമ്പ് വിട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അച്ചടക്ക സമിതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് ചേർന്ന നോൺ-പ്രൊഫഷണൽ സെക്ഷൻ യോഗത്തിലാണ് റൊണാൾഡോയ്ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് ഫെഡറേഷൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ അടിയന്തര സ്വഭാവം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ക്യാമ്പ് വിട്ടതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് റൊണാൾഡോ നേരത്തെ മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
കോച്ച് ജോർജ് ജീസസ് വാക്കുമാറി തനിക്കെതിരെ ചതിപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന് കാണിച്ച് റൊണാൾഡോ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ വിശദമായ കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. നോർവെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. നോർവെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ തനിക്ക് 30 മിനിറ്റ് കളിക്കാൻ അവസരം നൽകാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ ധാരണയെന്ന് റൊണാൾഡോ പറയുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 24-ന് വെയ്ൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളിപ്പിക്കാമെന്നും, തുടർന്ന് വരുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ (സെപ്റ്റംബർ 27-ലെയും ഒക്ടോബർ 1-ലെയും) വിശ്രമം അനുവദിക്കാമെന്നും, ഒക്ടോബർ 5-ലെ നോർവെയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നുമായിരുന്നു കോച്ചിന്റെ പ്രാരംഭ പ്ലാൻ. ഇടവേളകളിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കോച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, ടീം ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഒപ്പം നിൽക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി.
സെപ്റ്റംബർ 27-ലെ നോർവെ മത്സരത്തിന്റെ അന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണ വേളയിൽ കോച്ച് നിലപാട് മാറ്റിയെന്നും, തന്നെ 30 മിനിറ്റ് കളിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി അറിയിച്ചെന്നും റൊണാൾഡോ വെളിപ്പെടുത്തി. തന്റെ ശാരീരികക്ഷമതാ പദ്ധതിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ പോലും താരം അതിന് സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, മത്സരത്തിൽ മാച്ചിനായി വാം-അപ്പ് നടത്തിയിട്ടും തന്നെ കളിക്കളത്തിലിറക്കാൻ കോച്ച് തയാറായില്ല.
വാക്ക് പാലിക്കാത്ത കോച്ച്, പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സത്യം തുറന്നുപറഞ്ഞ് പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. താൻ കളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, കോച്ചാണ് പുതിയ പ്ലാൻ തയാറാക്കിയതെന്നും, വാം-അപ്പ് നടത്തിയിട്ടും കളിപ്പിക്കാത്തത് തന്റെ തെറ്റാണെന്നും കോച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സമ്മതിക്കുമെന്നായിരുന്നു ധാരണ. ഇതുസംബന്ധിച്ച് താൻ അംഗീകരിച്ച പ്രസ്താവനയും കോച്ചിന് കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ജോർജ് ജീസസ് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചില്ലെന്ന് റൊണാൾഡോ ആരോപിച്ചു.
പോർച്ചുഗലിനായി 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് റെക്കോഡ് 146 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, തൽക്കാലം അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register