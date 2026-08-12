പിതാവിന്റെ വേർപാടിൽ മെസ്സിക്ക് ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

പിതാവിന്റെ വേർപാടിൽ മെസ്സിക്ക് ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോtext_fields
ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ്: ഫുട്ബാൾ മൈതാനത്ത് കടുത്ത പോരാളികളാണെങ്കിലും കളത്തിന് പുറത്ത് അവർക്കിടയിലുള്ളത് വലിയ പരസ്പര ബഹുമാനമാണ്. പിതാവ് ജോർഹെ മെസ്സിയുടെ മരണത്തിൽ ഹൃദയംതൊടുന്ന കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച അർജന്റീനൻ നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. മെസ്സിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിന് താഴെയാണ് പോർച്ചുഗൽ ഇതിഹാസം ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി എത്തിയത്.
പിതാവില്ലാതെ താൻ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നറിയില്ലെന്നും, ഈ ലോകകപ്പിൽ താൻ കളിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു മെസ്സി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് "ഈ പ്രയാസകരമായ സമയത്ത് താങ്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വലിയൊരു സ്നേഹാലിംഗനം ലിയോ... കരുത്തോടെയിരിക്കുക" എന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ കുറിച്ചത്.
ഏതാണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി ഫുട്ബാൾ ലോകം ഭരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇതിഹാസ താരങ്ങളാണ് മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും. ഇരുവരുടെയും ആരാധകർ തമ്മിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ തന്നെ നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ ബന്ധവും പരസ്പര ബഹുമാനവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രതികരണം.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് 68കാരനായ ജോർജ് മെസ്സി അന്തരിച്ചത്. ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ഗുരുതരമായിരുന്നു. മെസ്സിയുടെ ഫുട്ബോൾ കരിയറിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജന്റും ഉപദേശകനുമെല്ലാമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് പിതാവായിരുന്നു.
പിതാവിന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ദിവസങ്ങളോളം നിശബ്ദനായിരുന്ന മെസ്സി, ബുധനാഴ്ചയാണ് ആദ്യമായി പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കിരീടം നേടി അത് പിതാവിന് മുന്നിലെത്തിക്കണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും, തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചിരുന്നു. ജോർജ് മെസ്സിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് എട്ട് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവായ ലയണൽ മെസ്സി പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി അവധി എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ ദുഃഖസമയത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനാണ് താരം മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ ആളുകളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ച് തികച്ചും സ്വകാര്യമായാണ് റൊസാരിയോയിൽ ജോർജ് മെസ്സിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.
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