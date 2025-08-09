Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    9 Aug 2025 12:05 AM IST
    9 Aug 2025 12:05 AM IST

    റൊണാൾ​ഡോക്ക് ഹാട്രിക്; അ​ല്‍ ന​സ്റി​ന് വമ്പൻ ജയം

    പ്രീ-​സീ​സ​ണ്‍ സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റം

    അ​ൽ​ഗ്രേ​വ് (പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ): സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രീ-​സീ​സ​ണ്‍ സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഗം​ഭീ​ര പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ഇ​തി​ഹാ​സ താ​രം ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ. സൗ​ദി ക്ല​ബ് അ​ല്‍ ന​സ്റി​ന്റെ സൂ​പ്പ​ർ​താ​ര​മാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ ഹാ​ട്രി​ക് നേ​ടി. പോ​ർ​ചു​ഗീ​സ് ക്ല​ബ് റി​യോ അ​വെ​യ്‌​ക്കെ​തി​രെ റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ​യു​ടെ മി​ക​വി​ൽ അ​ൽ ന​സ​ർ 4-0ന് ​ജ​യി​ച്ചു.

    15ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ അ​ല്‍ ന​സ​ര്‍ ലീ​ഡ് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​മാ​ക​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു റോ​ണോ​യു​ടെ കി​ടി​ല​ൻ ഗോ​ളു​ക​ൾ. 44ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ ആ​ദ്യ​ഗോ​ള്‍. പി​ന്നീ​ട് 63, 68 മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ലും ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ട പോ​ർ​ചു​ഗീ​സ് നാ​യ​ക​ന്‍ ഹാ​ട്രി​ക് തി​ക​ച്ചു. അ​ൽ ന​സ്‌​റു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കി​യ താ​രം ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം​കൂ​ടി ക്ല​ബി​ൽ തു​ട​രും.

    X