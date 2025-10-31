Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightപ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​യു​ടെ...
    Football
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:52 PM IST

    പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​യു​ടെ വീ​ര​നാ​യ​ക​നാ​കാ​ൻ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ ജൂ​നി​യ​ർ; പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ അ​ണ്ട​ർ16 ടീ​മി​ൽ അ​ര​​ങ്ങേ​റി താ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​യു​ടെ വീ​ര​നാ​യ​ക​നാ​കാ​ൻ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ ജൂ​നി​യ​ർ; പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ അ​ണ്ട​ർ16 ടീ​മി​ൽ അ​ര​​ങ്ങേ​റി താ​രം
    cancel
    camera_alt

    ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ ജൂ​നി​യ​ർ

    Listen to this Article

    ലി​സ്ബ​ൺ:​ ഗോ​ള​ടി​മേ​ള​വു​മാ​യി ലോ​ക സോ​ക്ക​റി​ൽ ​വീ​ര​ച​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ താ​രം ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യു​ടെ പു​ത്ര​നും ദേ​ശീ​യ​ടീ​മി​ൽ. 15കാ​ര​നാ​യ മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നൊ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ ജൂ​നി​യ​റാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 16 ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ തു​ർ​ക്കി​ക്കെ​തി​രെ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. മ​ത്സ​രം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ ജ​യി​ച്ചു. ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ങ് താ​രം സാ​മു​വ​ൽ ട​വ​റെ​സും ബ്രാ​ഗ​യു​ടെ റാ​​ഫേ​ൽ ക​ബ്രാ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു സ്‍കോ​റ​ർ​മാ​ർ. ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ഇ​റ​ങ്ങി​യ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ ജൂ​നി​യ​റി​നെ അ​ത്യാ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ണി​ക​ൾ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്.

    പി​താ​വ് പ​ന്തു​ത​ട്ടു​ന്ന സൗ​ദി പ്രോ ​ലീ​ഗി​ലെ അ​ൽ​ന​സ്ർ അ​ണ്ട​ർ 15 ടീ​മി​ലാ​ണ് റോ​ണോ ജൂ​നി​യ​റും പ​ന്തു​ത​ട്ടു​ന്ന​ത്. തു​ർ​ക്കി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​പ്പി​ൽ മൂ​ന്ന് ക​ളി​ക​ളാ​ണ് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​നു​ള്ള​ത്. വെ​യി​ൽ​സ്, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ അ​ണ്ട​ർ 15 ടീ​മി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി​യ താ​രം ഗോ​ള​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. 40കാ​ര​നാ​യ പി​താ​വ് റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ സീ​നി​യ​ർ ക​രി​യ​റി​ൽ 950 ഗോ​ളു​ക​ളെ​ന്ന അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ റെ​ക്കോ​ഡ് കു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Football NewsPortugal football teamCristiano Ronaldo Jr
    News Summary - Cristiano Ronaldo Jr. debuts for Portugal U16s in win over Turkey
    Similar News
    Next Story
    X