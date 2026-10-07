'കോച്ച് വാക്ക് പാലിച്ചില്ല'; ഏത് അച്ചടക്ക നടപടിയും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

'കോച്ച് വാക്ക് പാലിച്ചില്ല'; ഏത് അച്ചടക്ക നടപടിയും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോtext_fields
ലിസ്ബൺ: പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകനുമായി ഉണ്ടായ ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് ദേശീയ ടീമിന്റെ ക്യാമ്പ് വിട്ട സംഭവത്തിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞ് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ് തനിക്ക് നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കാത്തതാണ് പെട്ടെന്ന് ക്യാമ്പ് വിടാൻ കാര്യമെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കുറിപ്പിലൂടെയാണ് റൊണാൾഡോ സംഭവവികാസങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞത്. നവംബറിലെ അടുത്ത മത്സരങ്ങൾക്കായി താൻ ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ പരിശീലകനായി യൊർഗെ ജെസ്യൂസിനെ നിയമിച്ചപ്പോൾ താൻ അതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി സന്തോഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് റൊണാൾഡോ പറയുന്നു. പ്രീ-സീസൺ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ താൻ ടീമിന്റെ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണെന്നും, നോർവെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 30 മിനിറ്റ് കളിപ്പിക്കുമെന്നും പരിശീലകൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നോർവെക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഹാഫ് ടൈം മുതൽ താൻ വാം-അപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും കോച്ച് തന്നെ കളത്തിലിറക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. തനിക്ക് നൽകിയ ആ വാക്ക് പരിശീലകൻ പാലിച്ചില്ലെന്ന് റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ക്യാമ്പ് വിട്ടുപോയതിൽ താരം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഫെഡറേഷൻ നൽകുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി. താൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയല്ലെന്നും, രാജ്യത്തിനായി ഇനിയുമേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അതിനിടെ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് എപ്പോഴും ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാമെന്ന് പരിശീലകൻ യൊർഗെ ജെസ്യൂസ് പ്രതികരിച്ചു. താരം ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റൊണാൾഡോയുടെ അഭيابവത്തിലും യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്ന പോർച്ചുഗൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
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