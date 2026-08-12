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    Football
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 8:36 AM IST

    കടയിൽ കണ്ട പരിചയം, പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള പ്രണയം, ഒടുവിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയും ജോർജിനയും വിവാഹിതരായി

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    പോർച്ചുഗലിൽ നടന്നത് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങ്
    Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez
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    ലിസ്ബൺ : ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ദീർഘകാല പങ്കാളിയായ ജോർജിന റോഡ്രിഗസും വിവാഹിതരായി. ആഗസ്റ്റ് 11-നായിരുന്നു ആരാധകരെ ഏറെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് റൊണാൾഡോ തന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ വിവാഹ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. വിവാഹമോതിരങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് പരസ്പരം കൈകോർത്തുപിടിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ചിത്രത്തോടൊപ്പം "C❤️G" എന്ന ലളിതമായ കുറിപ്പും താരം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

    പോർച്ചുഗലിലെ ലിസ്ബണിന് സമീപമുള്ള മനോഹരമായ തീരദേശ നഗരമായ കാസ്കെയ്സിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതിരഹസ്യമായ വിവാഹച്ചടങ്ങ് നടന്നത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അഞ്ച് മക്കളായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ജൂനിയർ, ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ ഇവ, മറ്റെയോ, അലാന മാർട്ടിന, ബെല്ല എസ്മെറാൾഡ എന്നിവരും മാത്രമാണ് ഈ സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ എത്തിയിരുന്നത്. മൈതാനത്തെ റെക്കോർഡ് നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഈ വഴിതിരിവ് ആരാധകരും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

    റൊണാൾഡോയും ജോർജിനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുണ്ട്. 2016-ൽ സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡിൽ വെച്ചാണ് ഇവർ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. റിയൽ മാഡ്രിഡ് താരമായിരുന്ന റൊണാൾഡോ, മാഡ്രിഡിലെ ഒരു ഗൂച്ചി സ്റ്റോറിൽ ജോലിയെടുത്തിരുന്ന ജോർജിനയെ കാണുന്നതും അവിടെനിന്നും സൗഹൃദം ഉടലെടുക്കുന്നതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇവന്റിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാവുകയും പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

    2017 നവംബറിലാണ് ഇവരുടെ മകളായ അലാന മാർട്ടിന ജനിക്കുന്നത്. വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ പിറന്ന മക്കളായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ജൂനിയർ, മറ്റെയോ, ഇവ എന്നിവരെയും ജോർജിന സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെയാണ് സ്നേഹിച്ചും വളർത്തിയതും. സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി, യുകെ, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങി റൊണാൾഡോയുടെ കരിയറിനൊപ്പം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതമാണ് ഇവർ നയിക്കുന്നത്. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ ദമ്പതികൾ നൽകിവരുന്നത്.

    ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് 146 ഗോളുകളോടെ റൊണാൾഡോയുടെ പേരിലാണ് ഉള്ളത്. കരിയറിൽ അഞ്ച് തവണ അഭിമാനകരമായ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ തന്റെ കരിയറിലെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പിലും താരം പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ആ ടൂർണമെന്റ് ടീമിന് വലിയ വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിരുന്നില്ല.

    നിലവിൽ സൗദി പ്രോ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ അൽ നസറിനായി ബൂട്ടുകെട്ടുന്ന റൊണാൾഡോ, വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ഡൊമസ്റ്റിക് സീസണിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഫുട്ബോളിലെ തിരക്കേറിയ മത്സരക്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈ വ്യക്തിഗത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരാണ് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.



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    TAGS:Cristiano RonaldoportugalWeddingFootball NewsGeorgina Rodriguez
    News Summary - Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez Marry in Private Ceremony in Portugal: A Decade of Love and Family Milestones
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