cancel camera_alt സാ​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ളി​നെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ച്ച് ഇ​ഗോ​ർ സ്റ്റി​മാ​ക്ക്, കു​വൈ​ത്ത് കോ​ച്ച് റൂ​യി ബെ​ന്റോ, നേ​പ്പാ​ൾ കോ​ച്ച് വി​ൻ​സി​നോ ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ടോ എ​ന്നി​വ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ By ഒ.മുസ്​തഫ ബം​ഗ​ളൂ​രു: സാ​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു ശ്രീ​ക​ണ്ഠീ​ര​വ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ​ന്തു​രു​ളു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​മാ​യി ടീ​മു​ക​ൾ. മ​തി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​മോ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പോ ന​ട​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​തും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ, ല​ബ​നാ​ൻ, മാ​ല​ദ്വീ​പ്, ഭൂ​ട്ടാ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, കു​വൈ​ത്ത്, നേ​പ്പാ​ൾ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ കോ​ച്ചു​മാ​ർ ആ​ശ​ങ്ക പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യാ​ണ്.

ഭു​വ​നേ​ശ്വ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നു ശേ​ഷം ഇ​ട​വേ​ള​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ, ല​ബ​നാ​ൻ ടീ​മു​ക​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശീ​ല​ന മാ​ച്ചു​ക​ളോ മ​തി​യാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പോ ഇ​ല്ലാ​തെ സാ​ഫി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ക​ട​നം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ച്ച് ഇ​ഗോ​ർ സ്റ്റി​മാ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു. റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ന​പ്പു​റം എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളെ​യും ശ​ക്ത​രാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് നേ​ടി​യ​തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യോ​ട് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ സ​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ത് കി​ട്ടി​യി​ല്ല. മി​ക​ച്ച ടീ​മാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ൻ. അ​വ​രു​ടെ ഏ​ഴോ​ളം ക​ളി​ക്കാ​ർ വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്തി​ടെ ക​ളി​ച്ച​തി​ന്റെ ഗു​ണ​വും അ​വ​ർ​ക്ക് കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ല​ബ​നാ​ൻ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​വൈ​ത്തും ക​രു​ത്ത​രാ​ണ്. എ​ല്ലാ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ​യും ശ​ക്ത​രാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Competitions in the threat of rain-Teams without any precautions