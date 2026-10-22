നാണംകെട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്; കോമോയ്ക്ക് മുന്നിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പന്മാർ

നാണംകെട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്; കോമോയ്ക്ക് മുന്നിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പന്മാർtext_fields
കോമോ: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് നാണംകെട്ട തോൽവി. ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കോമോ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് മൈക്കൽ കാരിക്കിന്റെ ടീമിനെ തകർത്തത്. ഇതോടെ തുടർച്ചയായ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ ജയിക്കാനാകാതെ യുണൈറ്റഡിന്റെ ദുരിതം തുടരുകയാണ്.
മത്സരം തുടങ്ങി രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഗോൾ വഴങ്ങിയ യുണൈറ്റഡിന് പിന്നീട് കളിയിൽ തിരിച്ചെത്താനായില്ല. സെസ്ക് ഫാബ്രിഗാസ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന കോമോ മികച്ച വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും കളിച്ച് യുണൈറ്റഡ് പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം സമ്മർദത്തിലാക്കി. മധ്യനിരയിലെ പിഴവുകളും താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയും ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പന്മാർക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
അർജന്റീന താരം നിക്കോ പാസ് ആയിരുന്നു കോമോയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. ഹാരി മഗ്വയറിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് പാസ് ആദ്യ ഗോൾ നേടി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പന്ത് കൈവശംവെക്കുന്നതിൽ കാർലോസ് ബലേബക്ക് സംഭവിച്ച പിഴവ് മുതലെടുത്ത് പാസ് തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും ടീമിന്റെ മൂന്നാം ഗോളും കണ്ടെത്തി. പാസിന്റെ പാസിൽ ടാസോസ് ദുവികാസ് രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി നാലു മിനിറ്റിനകം കോമോയുടെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി.
പരിക്കുമൂലം ദീർഘകാലം പുറത്തിരുന്ന മത്യാസ് ഡിലൈറ്റ് 325 ദിവസത്തിനുശേഷം ആദ്യ ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായില്ല. പരിക്കുകൾ കാരണം പ്രധാന താരങ്ങളുടെ അഭാവം യുനൈറ്റഡിനെ ബാധിച്ചെങ്കിലും ടീമിന്റെ ദയനീയ പ്രകടനം ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി.
കോമോയുടെ നാലാം ഗോൾ സെന്റർ ബാക്ക് യാക്കോബോ റമോൺ ഹെഡറിലൂടെ നേടി. യുനൈറ്റഡിനായി ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ജോഷ്വ സിർക്സി ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തോൽവിയുടെ ആഘാതം കുറക്കാനായില്ല. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് മൂന്ന് പോയന്റ് മാത്രമുള്ള യുണൈറ്റഡിന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ മുന്നേറാൻ ഇനി കടുത്ത പോരാട്ടം വേണ്ടിവരും.
തോൽവിക്കു പിന്നാലെ രോഷം മറച്ചുവെക്കാതെ പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക് രംഗത്തെത്തി. ടീമിന്റെ പ്രകടനം അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അടുത്ത മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ലബിനുവേണ്ടി താൻ പരമാവധി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമല്ല, ടീമിന്റെ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും കാരിക് വ്യക്തമാക്കി.
യുണൈറ്റഡിന്റെ പ്രകടനം നിരാശാജനകമാണെന്ന് മുൻ താരം പോൾ മെർസണും വിമർശിച്ചു. ക്ലബിന്റെ വലിയ പേരിനപ്പുറം നിലവിലെ ടീമിന്റെ പ്രകടനമാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടതെന്നും യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബാളിലെ മുൻകാല മികവിനോട് ഇന്നത്തെ യുണൈറ്റഡിന് ഏറെ ദൂരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഞായറാഴ്ച പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ബോൺമൗത്തിനെതിരെയാണ് യുണൈറ്റഡിന്റെ അടുത്ത മത്സരം. തുടർച്ചയായ തിരിച്ചടികൾക്കിടെ ടീമിന് വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കോമോയ്ക്കെതിരായ തോൽവി കാരിക്കിന്റെ പരിശീലകസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സമ്മർദവും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.