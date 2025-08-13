Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 12:18 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 12:18 AM IST

    സി.​എ​സ്.​എ​ൽ: അത്തനേഷ്യസിന് ‍ജയം; മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ്-​ സ​മോ​റി​യ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല

    സി.​എ​സ്.​എ​ൽ: അത്തനേഷ്യസിന് ‍ജയം; മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ്-​ സ​മോ​റി​യ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല
    കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ർ അ​ത്ത​നേ​ഷ്യ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും എം.​ഇ.​എ​സ് കെ.​വി.​എം സോ​ക്ക​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം 

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: കോ​ള​ജ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ലീ​ഗ് (സി.​എ​സ്.​എ​ൽ) ഫു​ട്ബാ​ൾ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ർ അ​ത്ത​നേ​ഷ്യ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്ക് ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ വി​ജ​യം. എം.​ഇ.​എ​സ് കെ.​വി.​എം സോ​ക്ക​റി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ചു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ത്ത​നേ​ഷ്യ​സി​ന്റെ തേ​രോ​ട്ടം. ഫാ​രി​സ് ഹാ​ട്രി​ക് നേ​ടി. അ​ൽ​ഫാ​സ്, ആ​ദി​ത്യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ഫാ​രി​സാ​ണ് പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച്. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സും സ​മോ​റി​യ​ൻ​സും 3-3ന് ​സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.

    മ​ഹാ​രാ​ജാ​സി​നാ​യി ന​ന്ദു കൃ​ഷ്ണ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, ഹ​രി​ശ​ങ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ സ​മോ​റി​യ​ൻ​സി​നാ​യി ജ​സീ​ൽ (2), അ​തു​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വ​ല ച​ലി​പ്പി​ച്ചു. ജ​സീ​ലാ​ണ് പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച്. സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ലെ ര​ണ്ടാം ദി​ന​മാ​യ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് സ​മോ​റി​യ​ൻ​സും കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ർ അ​ത്ത​നേ​ഷ്യ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് കെ.​വി.​എം സോ​ക്ക​റും സ​മോ​റി​യ​ൻ​സും കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നി​നാ​ണ് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. മ​ഹാ​രാ​ജാ​സും കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ർ​ത്തോ നി​യോ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ർ അ​ത്ത​നേ​ഷ്യ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​മോ​റി​യ​ൻ​സും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

