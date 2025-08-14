Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightകോളജ് സ്പോർട്സ് ലീഗ്...
    Football
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 12:03 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 12:03 AM IST

    കോളജ് സ്പോർട്സ് ലീഗ് ഫുട്ബാൾ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഇന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കോളജ് സ്പോർട്സ് ലീഗ് ഫുട്ബാൾ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഇന്ന്
    cancel

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: ​കേ​ര​ള കോ​ള​ജ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ലീ​ഗി​ലെ ഫു​ട്ബോ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നി​ന് എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സും മാ​ർ അ​ത്ത​നേ​ഷ്യ​സ് കോ​ത​മം​ഗ​ല​വും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ക​ളി. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് എം.​ഇ.​എ​സ് കെ.​വി.​എം സോ​ക്ക​റും സ​മൂ​റി​യ​ൻ​സും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​ർ അ​ത്ത​നേ​ഷ്യ​സ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം 4-1 ന് ​സ​മോ​റി​യ​ൻ​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballKozhikodeCollege Sports League
    News Summary - College Sports League Football Final Round Today
    Similar News
    Next Story
    X