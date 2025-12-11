Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    11 Dec 2025 11:42 PM IST
    ഫെഡറേഷൻ ഭരണഘടന തിരുത്തണം ആവശ്യവുമായി ക്ലബുകൾ

    football assosiation, federation, fifa, ഫുട്ബാൾ, ഫെഡറേഷൻ. എ.എഫ്.സി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​ചേ​രു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ ചി​ല വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ക്ല​ബു​ക​ൾ. വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യി ത​ട​സ്സം​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പു​ക​ൾ തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ ഒ​ഴി​​കെ എ​ല്ലാ ക്ല​ബു​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തി​രു​ത്ത് വ​രു​ത്താ​തെ ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യി ത​ട​സ്സം​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​ക​ള​യാ​ൻ പ​ര​സ്യ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​ചേ​രു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ൽ ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്ത​ണം. ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്ക് സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ​യും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ​യും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കും വി​ധം വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ള​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക​ണം. ഇ​തി​ല്ലാ​തെ, നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​കു​ന്ന ലീ​ഗ് ഘ​ട​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല’- ക​ല്യാ​ൺ ചൗ​ബേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ലെ വ​രി​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ.

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ ക​ൺ​സോ​ർ​ട്ട്യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക്ല​ബു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും മ​റ്റു നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന​താ​കും ക​ൺ​സോ​ർ​ട്യം. ഈ ​വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ​അ​ടു​ത്തി​ടെ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പു​തി​യ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ആ​രും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല.

