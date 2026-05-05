    date_range 5 May 2026 7:00 AM IST
    date_range 5 May 2026 7:00 AM IST

    ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കി​നി ഒ​റ്റ​പ്പോ​ര്; ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് സെ​മി ര​ണ്ടാം പാ​ദം ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും

    ല​ണ്ട​ൻ: യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ ര​ണ്ടാം പാ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​ഴ്സ​ന​ലും അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്കോ മ​ഡ്രി​ഡും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. മ​ഡ്രി​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​ന്നാം​പാ​ദ ക​ളി 1-1 സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ന് ഒ​റ്റ ഗോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലും ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ക്കാം. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ണി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​വി അ​റി​യാ​ത്ത ഗ​ണ്ണേ​ഴ്സ് സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​മാ​യ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ടം മ​ന​സ്സി​ൽ​ക്ക​ണ്ടാ​ണ്. സ​മാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മു​ള്ള അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്കോ​ക്ക് ആ​ഴ്സ​ന​ലി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്കി​നെ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ പി.​എ​സ്.​ജി​യും നേ​രി​ടും.

    നി​ല​വി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് ആ​ഴ്സ​ന​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​വ​ർ ഫു​ൾ​ഹാ​മി​നെ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളി​ന് ത​ക​ർ​ത്തു. വി​ക്ട​ർ ഗ്യോ​ക​റ​സ്, ബു​ക്കാ​യോ സാ​ക്ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ഫോം ​പീ​ര​ങ്കി​പ്പ​ട​ക്ക് ക​രു​ത്താ​ണ്. പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ശൈ​ലി​യാ​ണ് അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്കോ​യു​ടേ​ത്. ജൂ​ലി​യ​ൻ അ​ൽ​വാ​ര​സി​ന്റെ​യും അ​ന്റോ​യി​ൻ ഗ്രീ​സ്മാ​ന്റെ​യും പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ്സ​ന​ലി​ന് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​വും. പാ​രി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​ന്നാം​പാ​ദ​ത്തി​ൽ ബ​യേ​ണി​നെ 5-4ന് ​വീ​ഴ്ത്തി​യി​രു​ന്നു പി.​എ​സ്.​ജി. മ്യൂ​ണി​ക്കി​ലെ അ​ല​യ​ൻ​സ് അ​റീ​ന​യി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടാം​പാ​ദം. വി​ജ‍യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഹം​ഗ​റി​യി​ലെ ബു​ഡ​പെ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും.

    TAGS:uefa champions leagueatletico madridchampions leagueArsenal FCBayern x PSGPSG
    News Summary - Champions League Semi-Final Deciders: Arsenal vs. Atletico and PSG vs. Bayern Battle for Final Berth
