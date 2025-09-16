Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:44 AM IST

    യൂറോപ്പിൽ പന്തിന് തീപ്പിടിക്കുന്നു; ഇന്ന് മുതൽ വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾ

    uefa champions league
    image credit: uefa champions league x

    ലണ്ടൻ: ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്ക് ഇനി രാത്രിയെ പകലാക്കുന്ന ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകൾ. യൂറോപ്യൻ ക്ലബ് ഫുട്ബാളിലെ വൻ സംഘങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. വ​ൻ​ക​ര​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ക്ല​ബു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന യുവേഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ 2025-26 എ​ഡി​ഷ​ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാത്രിയിൽ. പു​തി​യ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ ലീ​ഗി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പതിപ്പിനാണ് സീസൺ ഉണരുന്നത്.

    36 ടീ​മു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഓ​രോ ടീ​മി​നും എ​ട്ട് വീ​തം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ എ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രും പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ലൂ​ടെ ക​ട​ക്കു​ന്ന ബാ​ക്കി എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ളും പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ഫ്രഞ്ച് ലീഗിലെ കരുത്തരായ പാ​രി​സ് സെ​ന്റ് ജെ​ർ​മെ​യ്നാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    സെപ്റ്റംബർ 16ന് തുടങ്ങുന്ന ടൂർണമെന്റ് 2026 മേയ് 30 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും.

    ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ആറും, സ്​പെയിനിൽ നിന്ന് അഞ്ചും ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ മാറ്റുരക്കുന്നുണ്ട്. ഹംഗറിയിലെ പുഷ്‍കാസ് അറിനയിലാണ് വൻകരയുടെ അങ്കത്തിന്റെ കലാശപ്പോരാട്ടം.

    ലിവർപൂൾ, ആഴ്സനൽ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ചെൽസി, ന്യൂകാസിൽ, ടോട്ടൻഹാം ടീമുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുന്നത്.

    സ്​പെയിൻ: റയൽ മഡ്രിഡ്, അത്‍ലറ്റികോ മഡ്രിഡ്, അത്‍ലറ്റിക് ബിൽബാവോ, ബാഴ്സലോണ,വിയ്യാ റയൽ.

    ഇറ്റലി: ഇന്റർ മിലാൻ, അറ്റ്ലാന്റ, യുവന്റസ്, നാപോളി.

    റയൽ, ആഴ്സനൽ, യുവന്റസ് കളത്തിൽ

    ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ മുൻചാമ്പ്യന്മാരായ റയൽ മഡ്രിഡ് ഉൾപ്പെ​ടെ വമ്പന്മാർ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.15ന് ആഴ്സനലും അത്‍ലറ്റിക് ക്ലബും തമ്മിലാണ് ആദ്യ അങ്കം. ഇതേ സമയം, നെതർലൻഡ്സ് ക്ലബ് പി.എസ്.സ്‍യും ബെൽജിയത്തിന്റെ യൂണിയൻ സെയ്ന്റ് ജിലോയ്സും ഏറ്റുമുട്ടും.

    യുവന്റസ് -ഡോർട്മുണ്ട് (12.30), ബെൻഫിക -ഗരബാക് (12.30), റയൽ മഡ്രിഡ് -മാഴ്സെ (12.30), ടോട്ടൻഹാം -വിയ്യ റയൽ (12.30) മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പന്തുരുളും.

    ശേഷിച്ച മത്സരങ്ങൾ ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലായി അരങ്ങേറും.

    അയാക്സ് - ഇന്റർമിലാൻ (ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10.30), ബയേൺ മ്യൂണിക് -ചെൽസി (രാത്രി 12.30), ലിവർപൂൾ -അത്‍ലറ്റിക് മഡ്രിഡ് (12.30), പി.എസ്.ജി - അറ്റ്ലാന്റ (12.30), മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി -നാപോളി (വ്യാഴം രാത്രി 12.30), ബാഴ്സലോണ-ന്യുകാസിൽ (12.30)

