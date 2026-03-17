Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്...
    Football
    Posted On
    date_range 17 March 2026 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 11:42 PM IST

    ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പ്രീക്വാർട്ടർ ബാഴ്സക്കും ചെമ്പടക്കും മരണപ്പോര്

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്കി​നും അ​റ്റ്ല​റ്റി​ക് മ​ഡ്രി​ഡി​നും അ​നാ​യാ​സം
    cancel
    camera_alt

    ബാഴ്സലോണ ടീം പരിശീലനത്തിൽ

    മ​ഡ്രി​ഡ്: ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ വ​മ്പ​ന്മാ​ർ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ചി​ല​ർ​ക്ക് ച​ങ്കി​ടി​പ്പും ചി​ല​ർ​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​പ്പും. ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് പി​റ​കി​ലാ​യി​പ്പോ​യ ചെ​മ്പ​ട​ക്കും ന്യൂ​കാ​സി​ലി​നെ​തി​രെ സ​മ​നി​ല​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ വീ​ണ ബാ​ഴ്സ​ക്കും ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ര് ജ​യി​ച്ചേ​തീ​​രൂ​വെ​ങ്കി​ൽ ഗോ​ൾ​ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നി​ൽ​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബ​യേ​ണി​നും അ​റ്റ്ല​റ്റി​കോ മ​ഡ്രി​ഡി​നും പ്ര​തീ​ക്ഷ വാ​നോ​ള​മാ​ണ്.

    ന്യൂ​കാ​സി​ലി​നെ​തി​രെ അ​വ​രു​ടെ ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ ക​ളി ജ​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​യ ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​ക്ക് അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ലെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഗോ​ളാ​ണ് വി​ല​പ്പെ​ട്ട സ​മ​നി​ല​യും ഒ​രു പോ​യി​ന്റും സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്നും അ​തേ ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ടീ​മി​നെ വി​ടാ​തെ പി​ടി​കൂ​ടി​യാ​ൽ ക്യാ​മ്പ് നൂ​വി​ൽ ക​ണ്ണീ​ർ വീ​ഴും. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 2-1ന് ​ഇ​തേ ടീ​മി​നെ വീ​ഴ്ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബാ​ഴ്സ നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ ന്യൂ​കാ​സി​​ലി​നോ​ട് 1-1ന് ​സ​മ​നി​ല പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹാ​ർ​വി ബാ​ർ​നെ​സ് പ്രി​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ടീ​മി​നെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷം ല​മീ​ൻ യ​മാ​ലാ​ണ് പെ​നാ​ൽ​റ്റി വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ക​ളി സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    ആ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ചെ​മ്പ​ട​ക്ക് ശു​ഭോ​ദ​ർ​ക്ക​മ​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് പി​റ​കി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്ക് ഗ​ല​റ്റ്സ​രെ​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച ജ​യം കു​റി​ക്കാ​നാ​ക​ണം. നേ​ര​ത്തെ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ അ​തി​കാ​യ​രാ​യ യു​വ​ന്റ​സി​നെ വ​ൻ​മാ​ർ​ജി​നി​ൽ ക​ട​ന്നാ​ണ് തു​ർ​ക്കി​യ ടീം ​പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പ്രി​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​നെ തീ​പ്പി​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​സിം​ഹ​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് ഗ​ല​റ്റ്സ​രെ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​ന്ന് ജ​യി​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ ടീ​മി​നി​ത് സ്വ​പ്ന നേ​ട്ട​മാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ലി​വ​ർ​പൂ​ളി​നാ​ണ് മേ​ൽ​ക്കൈ, പോ​രാ​ട്ടം ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ലാ​കു​മ്പോ​ൾ വി​ശേ​ഷി​ച്ചും. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ബ​യേ​ണി​നും അ​റ്റ്ല​റ്റി​കോ മ​ഡ്രി​ഡി​നും അ​നാ​യാ​സ​മാ​ക​ണം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. അ​ത്ര ദു​ർ​ബ​ല​രാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പാ​വം അ​റ്റ്ലാ​ന്റ​യെ ആ​ദ്യ പാ​ദം 6-1ന് ​തീ​ർ​ത്ത് അ​ല​യ​ൻ​സ് അ​റീ​ന​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ബ​യേ​ണി​ന് ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ബെ​ർ​ത്ത് 90 മി​നി​റ്റ് മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യാ​ണ്. അ​ത്ര​ക്ക് ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ടീ​മി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം. ഗോ​ൾ മെ​ഷീ​ൻ ഹാ​രി കെ​യി​ൻ കാ​ലി​ലെ വേ​ദ​ന​യു​മാ​യി ബെ​ഞ്ചി​ലി​രു​ന്ന നാ​ളി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ത്ര വ​ലി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ൽ ജ​യം ടീ​മി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തു​മെ​ന്ന് കോ​ച്ച് വി​ൻ​സെ​ന്റ് കൊ​മ്പ​നി ക​രു​തി​കാ​ണി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ജോ​സി​പ് സ്റ്റാ​നി​സി​ച്, മൈ​ക്ക​ൽ ​ഒ​ലീ​സെ, സെ​ർ​ജ് ​ന​ബ്രി, നി​കൊ​ളാ​സ് ജാ​ക്സ​ൺ, ജ​മാ​ൽ മു​സി​യാ​ല എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം വ​ല കു​ലു​ക്കി നി​റ​ഞ്ഞാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം നേ​ര​ത്തെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ഇ​ന്നും കെ​യി​ൻ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യേ​ക്കി​ല്ല. ഗോ​ൾ​വ​ല കാ​ക്കാ​ൻ മാ​നു​വ​ൽ നോ​യ​റും ര​ണ്ടാ​മ​ൻ​മാ​രാ​യ ലി​യോ​ൺ ക്ലാ​ന​കും സ്വ​ൻ ഉ​ൾ​റീ​ച്ചു​മി​ല്ലെ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഏ​ക പ്ര​ശ്നം. ജൊ​നാ​സ് ഉ​ർ​ബി​ഗ് കൂ​ടി ഫി​റ്റ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 16കാ​ര​ൻ ലി​യോ​നാ​ർ​ഡ് പ്ര​സ്കോ​ർ​ട്ടി​ന് ന​റു​ക്ക് വീ​ഴും. ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ക്ല​ബാ​യ അ​റ്റ്ലാ​ന്റ​ക്ക് അ​ഞ്ചു ഗോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സം മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഭീ​മ​ൻ ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. അ​ത് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ദ്ഭു​ത​മാ​കും. ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാ​മി​നെ 5-2ന് ​വീ​ഴ്ത്തി​യാ​ണ് അ​റ്റ്ല​റ്റി​കോ മ​ഡ്രി​ഡ് ര​ണ്ടാം പാ​ദം ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഹൂ​ലി​യ​ൻ അ​ൽ​വാ​ര​സും സം​ഘ​വും മു​ന്നി​ൽ​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ഡ്രി​ഡ് ടീം ​പ​ട​യോ​ട്ട​ത്തി​ന് വേ​ഗം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsgamefootballchampions leaguePre-Quarters
    News Summary - Champions League pre-quarterfinals Barcelona and Chelsea face off in a deadly battle
    X