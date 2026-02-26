Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഅന്തർസർവകലാശാല വനിത...
    Football
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 6:39 AM IST

    അന്തർസർവകലാശാല വനിത ഫുട്ബാൾ കാലിക്കറ്റിന് വെള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    അന്തർസർവകലാശാല വനിത ഫുട്ബാൾ കാലിക്കറ്റിന് വെള്ളി
    cancel
    camera_alt

    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ അ​ന്ത​ർ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വ​നി​ത ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ടീം

    തേഞ്ഞിപ്പലം: അഖിലേന്ത്യ അന്തർസർവകലാശാല വനിത ഫുട്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലക്ക് വെള്ളി മെഡൽ. നിശ്ചിത സമയത്തും ഇരുടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ, അധിക സമയത്ത് വഴങ്ങേണ്ടിവന്ന ഏക ഗോളിനാണ് (1-0) ഹരിയാന ഹിസാറിലെ ഗുരു ജംബേശ്വർ സർവകലാശാലയോട് കാലിക്കറ്റ് പരാജയപ്പെട്ടത്.

    കിരീടം നേടാനായില്ലെങ്കിലും ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ കടന്ന കാലിക്കറ്റ് സർവകലശാല ടീമെന്ന അഭിമാനകരമായ നേട്ടവുമായാണ് പെൺപട മടങ്ങിയത്. ആദ്യ പകുതിയിലും രണ്ടാം പകുതിയിലും ഇരുടീമുകളും പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കിയതോടെ ഗോൾരഹിത സമനിലയാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട അധിക സമയത്താണ് കാലിക്കറ്റിന്റെ പ്രതിരോധം ഭേദിച്ച് ഹരിയാന ടീം ഗോൾ നേടിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Football Matchcalicut universityInter-university footballWomen's Football
    News Summary - Calicut wins silver in Inter-University Women's Football
    Similar News
    Next Story
    X